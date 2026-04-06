Krigens skygge: Avsaltingsanlegg i Midtøsten under angrep – vannforsyningen truet

Konflikten i Midtøsten utvider seg til å inkludere angrep og trusler mot avsaltingsanlegg, som er avgjørende for vannforsyningen i regionen. Land som Qatar, Bahrain og Kuwait er spesielt sårbare, og eskalerende spenninger kan føre til en vannkrise.

Krigen i Midtøsten forverrer seg, og nå er også tilgangen på drikkevann truet. Landene rundt Persiabukta er helt avhengige av avsaltingsanlegg for å forsyne befolkningen med rent vann. Disse anleggene, som omdanner sjøvann til drikkevann ved å fjerne saltet, er nå under angrep og trusler om ytterligere eskalering. En analyse fra den amerikanske tenketanken CSIS viser at landene i Gulf-samarbeidet er ekstremt sårbare.

Qatar henter 99 prosent av sitt drikkevann fra avsaltingsanlegg, Bahrain over 90 prosent, Kuwait 90 prosent, Oman 86 prosent, Saudi-Arabia 70 prosent og De forente arabiske emirater 42 prosent. Disse høye andelene understreker hvor kritisk denne infrastrukturen er for regionen. Anleggene er ofte lokalisert langs kysten, innen rekkevidde av potensielle angrep fra missiler og droner, noe som øker sårbarheten. Allerede har flere avsaltingsanlegg blitt rammet. I mars ble anlegg i Kuwait og Emiratene angrepet, og senere skal også anlegg i Bahrain og Iran ha blitt mål for angrep. Skader på disse anleggene kan raskt få store konsekvenser, da de forsyner millioner av mennesker med rent vann hver dag. Seniorforsker David Michel fra CSIS peker på at anleggene kan settes ut av spill på flere måter: direkte angrep, kutt i strømforsyningen eller blokkering av sjøvannstilførselen. Selv uten direkte angrep kan skader på infrastruktur i nærheten, som oljeutslipp, forurense vanninntaket og gjøre anleggene ubrukelige. Trusler om å angripe sivil vanninfrastruktur er en alvorlig eskalering. Donald Trump har truet med å ramme Irans avsaltingsanlegg dersom en avtale ikke blir inngått. Iran på sin side hevder at USA allerede har angrepet et anlegg, mens USA avviser anklagene. Både Bahrain og Kuwait anklager Iran for å ha angrepet deres anlegg. Denne eskalerende konflikten og bruken av vann som et våpen, kan få katastrofale konsekvenser for hele regionen. Iran er mindre avhengig av avsalting, men sliter likevel med vannmangel. Kombinasjonen av krigshandlinger og mangel på vannressurser, forårsaket av faktorer som overutnyttelse av demninger og omfattende vannuttak, forverrer situasjonen ytterligere. Satellittbilder bekrefter det drastiske fallet i vannivåene i Irans reservoarer, noe som understreker alvoret i situasjonen. Konsekvensene av å angripe sivil vanninfrastruktur kan være enorme, og det er viktig å huske at dette regnes som en krigsforbrytelse. Hvis vann blir brukt som et våpen, kan det føre til en humanitær katastrofe. Den globale oppmerksomheten må rettes mot denne utviklingen for å forhindre en ytterligere forverring av krisen





