Kriminalitet og ulykker i Bergen: Politiet pågreper flere i kriminelle saker og varsler om snøkaos

Politiet i Bergen har hatt en travel uke med flere pågrep i kriminelle saker, inkludert narkotika, skadeverk og voldtekt. I tillegg varsler meteorologene om opptil 15 centimeter snø i Vestland, noe som kan føre til forsinkelser i flytrafikken og offentlig transport. Bergen kommune advarer om utfordrende kjøreforhold på grunn av sommerdekk og glatt føre.

Tirsdag ble en mann i 20-årene pågrepet av politiet i Bergen . Han er en av de ti i det kriminelle nettverket som ble nevnt i går.

Han er siktet for medvirkning til særlig grov narkotikaovertredelse, sier politiadvokat Øyvind Røyneberg onsdag. I tillegg er det beslaglagt rundt én million kroner i kontanter og et skytevåpen. Mannen erkjenner ikke straffskyld, men politiet gjennomførte ransaking på adressen. Han er siktet for oppbevaring av narkotika, men ikke store mengder.

Natt til onsdag ble en person i Damsgårdsveien våknet av lyder utenfor og så en mann ved sykkelbua. Han var i ferd med å ta en sykkel og hadde øydelagt en hengelås. Politiet var raskt på stedet og anholdt en mann i 30-årene, som er godt kjent av politiet. Han er nå i varetekt.

Bergen kommune opplyser at mange innbyggere har skiftet til sommerdekk på bilene sine, noe som øker risikoen ved glatt føre og kan føre til utfordrende kjøreforhold på kommunale veier. Ved 110-sentralen får BT opplyst at det er en automatisk brannalarm. Mannen er fortsatt siktet for voldtekt. Politiet ble kontaktet på søndag.

Kvinnen i 30-årene har vært ute av stand til å motsette seg det som skjedde på grunn av rus. Hun har vært på voldtektsmottaket på legevakten. Hun og siktede har en relasjon og har kjent hverandre i kort tid. Onsdag 6. mai venter meteorologene et sted mellom 3 og 15 centimeter snø på 24 timer i deler av Vestland.

Noen reiser vil kunne få lengre reisetid. Forsinkelser i flytrafikken og offentlig transport kan forekomme. Politiet fikk mandag klokken 09.15 melding om tyveri og skadeverk ved Kongshavn Marine i Godvik. Ungdommer skal ha blitt sett i området.

Politiet er interessert i å komme i kontakt med personer som har sett eller hørt noe. De kan ringe 02800. Skyss melder at heisen på bybanestoppet ved Bergen lufthavn dessverre er ute av drift inntil videre på grunn av teknisk problem. De oppfordrer reisende, som ikke kan bruke trapp eller rulletrapp, om å bestille transport på telefon 67031112 til og fra Birkelandsskiftet og Flesland.

Klokken 09.45 melder politiet at en mann er pågrepet for skadeverk. Han skal ha tagget på vinduer til Statsforvalteren i Vestland. Ifølge operasjonsleder i politiet Morten Rebnord er det samme mann som mandag ble anmeldt og bortvist fra adressen. Det er en ubehagelig situasjon for de ansatte og trist for han som utførte det.

Politiet og Statsforvalteren har et godt samarbeid, men blir nå nødt til å sette inn vektere på heltid. Mannen skal ha kommet rett til inngangsdøren og utført taggingen. Klokka 01.44 fekk politiet melding om ei hending i Torggaten. Ein mann truga folk og skal ha slått til ei eller to kvinner.

Det var knust ei rute på altandøra. Politiet opprettar sak. Dette er den kaldaste maimorgonen i Bergen sidan 2014, seier Roar Teigen, vakthavande energimeteorolog i Stormgeo. I natt var det målt 0,3 plussgradar på Florida, men det var minusgradar fleire plassar i bergensområdet.

Utover dagen blir det variert skydekke og regn som kan falle som snø enkelte plassar. Det blir nok sludd heilt ned i fjøresteinane. Det kan fryse på lokalt. Så ver forsiktig om du skal ut og køyre i kveld, i natt eller i morgon tidleg.

Klokken 05.30 natt til tirsdag ble politiet varslet om funn av en livløs person ved Festplassen i Bergen sentrum. De var på stedet kort tid etter meldingen og iverksatte livreddende førstehjelp. Personen er nå fraktet til Haukeland med ambulanse. Per nå er det ingenting som tyder på at vedkommende er utsatt for noe straffbart, men politiet gjør undersøkelser på stedet med formål om å klargjøre hendelsesforløpet.

Middeltemperaturen denne uken ligger tre–fire grader under normalen. Det betyr at det i høyden, som på Ulriken, skal det snø, og også i lavlandet, som her i Langeskogen ved Løvstakken, vil temperaturen krype ned mot frysepunktet enkelte steder. Mandag blir det gjennomført en samarbeidsøvelse mellom politi, helse og brannvesenet på Førde videregående skule i Naustdalsvegen. Det skal være en del røyk på stedet.

Det er ikke meldt om noen som er skadet eller har pustet inn røyk





btno / 🏆 4. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Kriminalitet Snø Politiet Ulykker Bergen

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Travel helg i Bergen: Eiendomskjøp, ulykker, kriminalitet og idrettssuksessEn oversikt over helgens hendelser i Bergen og omland, inkludert et eiendomskjøp, trafikkulykker, innbrudd, pågripelser og opprykket til håndballaget i Eliteserien.

Read more »

Diverse hendelser i Vestland – Innbrudd, trafikkulykker, vold og eiendomskjøpEn oversikt over ulike politirapporterte hendelser i Vestland, inkludert innbrudd i bolig, trafikkulykke med dyr involvert, siktelse for mishandling i nære relasjoner, eiendomskjøp og arrestasjon for ordensforstyrrelse.

Read more »

Diverse hendelser i Vestland: Voldtektssiktelse, værvarsel, tyveri og skadeverkEn mann er siktet for voldtekt etter en hendelse der kvinnen var ruspåvirket. Meteorologene har sendt ut gult farevarsel for snø i deler av Vestland. En bedrift i Godvik er utsatt for tyveri og skadeverk, og en mann er pågrepet for tagging på Statsforvalteren. I tillegg har det vært en hendelse i Torggaten med en truende mann. Bybanens heis ved flyplassen er ute av drift.

Read more »

Variert hendelsesbilde i Bergen: Fra glatte veier til voldtektssiktelse og kaldt værEn oversikt over flere hendelser i Bergen og Vestland, inkludert værforhold, kriminalitet, transportproblemer og en pågående voldtektssak.

Read more »

Gult farevarsel for snø i Vestland – Bergen forbereder begrenset beredskapMeteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel for snø i deler av Vestland, inkludert Bergen. Kommunen jobber med å etablere begrenset beredskap til tross for avsluttet vinterberedskap.

Read more »

Meteorologisk institutt sier snø ventes i Vestland fylke, bare Bømlo og Stord-områdene glattVærvarsletinstituett Meteorologisk har sendt ut snøvarsel for de nordlige deler av Vestland fylke, varsler at det kan komme mellom 3 og 15 cm snø i løpet av første del av onsdag. Snøen kan bli liggende i korte perioder.

Read more »