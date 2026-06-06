Kriminalomsorgen tilbyr framstilling av Høiby etter avslag fra politiet

Kriminalomsorgen har tilbudt å framstille Marius Borg Høiby, mens politiet tidligere avslo en lignende søknad. Framstillingen kan gi Høiby en kort fri periode i følge med politiet av velferdsgrunner, noe som er knyttet til hans mors, kronprinsesse Mette-Marits, Transplantasjonsbehandling.

Kriminalomsorgen har tilbudt å framstille Marius Borg Høiby , noe som innebærer at han kan få tilgang til en begrenset periode utenfor varetektsfengsling i følge med politiet av velferdsgrunner.

Dette kommer fram etter at hans forsvarer, Petar Sekulic, har varslet at Kriminalomsorgen har gjort et slikt tilbud, mens politiet tidligere hadde avslått en tilsvarende søknad. Situasjonen oppstår i lys av at Høibys mor, kronprinsesse Mette-Marits, er på liste for lungetransplantasjon denne uken. Forsvarerne hadde bedt om at Høiby ble løslatt for å kunne møte med spesialister om morens helsetilstand, men politiet sa nei til det.

Kriminalomsorgen, som har ansvar for behandling og utestengelse av innsatte, har derimot ingen innvendinger mot en framstilling. Sakene skal nå behandles av Oslo tingrett, som sannsynligvis vil ta stilling til begjæringen på mandag. Marius Borg Høiby (29) er tiltalt for i alt 38 forhold og nekter seg skyldig i de mest alvorlige tilfellene





Aftenposten / 🏆 31. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Marius Borg Høiby Kriminalomsorgen Framstilling Varetektsfengsel Kronprinsesse Mette-Marit Lungetransplantasjon Oslo Tingrett Petar Sekulic

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Marius Borg Høiby ber om å bli løslattKronprinsesse Mette-Marit er alvorlig syk. Nå ber Marius Borg Høiby om å bli løslatt.

Read more »

Marius Borg Høiby fortsatt i varetekt - Mette-Marits helsetilstand forverretMarius Borg Høiby blir ikke løslatt, på tross av ny begjæring. Samtidig er kronprinsesse Mette-Marit blant annet på venteliste for lungetransplantasjon. Kronprinsfamilien har samlet seg rundt henne.

Read more »

Marius Borg Høiby nektet løslatelse etter morens sykdomMarius Borg Høiby fikk nei fra politiet om å bli løslatt fra vareteft på grunn av morens, kronprinsesse Mette-Marit, alvorlige helsetilstand. Hans forsvarer uttrykte overraskelse og mener at fortsatt fengsling er uforholdsmessig. Kronprinsessen venter på en lungetransplantasjon på grunn av alvorlig lungefibrose.

Read more »

Marius Borg Høiby løslates ikke fra varetekt – domstolen må avgjørePolitiet mener kronprinsesse Mette-Marits helsetilstand ikke gir grunn for å løslate sønnen Marius Borg Høiby fra varetekt. Nå må domstolen ta stilling til spørsmålet.

Read more »