Kringkastingsrådet kritiserer NRKs intervju med kronprinsesse Mette-Marit om Epstein-saken

Kringkastingsrådet diskuterer NRKs kontroversielle intervju med kronprinsesse Mette-Marit om hennes forbindelse til Jeffrey Epstein. NRK har mottatt nesten 200 klager, og rådet er uenig om hvordan intervjuet ble gjennomført. Mens noen mener NRK var for gunstig mot kongehuset, mener andre at intervjuet var god journalistikk, men at kronprinsessens svar var unnvikende.

Kringkastingsrådet s Anders Anundsen har gitt skarp kritik av NRK s intervju med kronprinsesse Mette-Marit om hennes forbindelse til den dømte seksualforbryteren Jeffrey Epstein . NRK har mottatt nesten 200 klager på intervjuet, og saken ble tatt opp i Kringkastingsrådet tirsdag.

Klagene omhandler blant annet at NRK sendte spørsmålene til kronprinsessen på forhånd og at intervjuet bare varte 20 minutter på grunn av hennes helsetilstand. En klager mener at NRK fungerte som et mikrofonstativ for kongehuset og at intervjuet manglet kritisk journalistikk. En annen klager påpeker at kronprinsessens svar ofte var unnvikende og at journalisten ikke fulgte opp med tydelige oppfølgingsspørsmål.

NRK-redaktør Sofie Gran Aspunvik forklarer at tidsrammen på 20 minutter var nødvendig for å kunne utnytte intervjutiden best mulig og belyse forhold som ligger tilbake i tid. Hun understreker at ingen utenfor NRK var involvert i planlegging eller bearbeiding av intervjuet og at Slottet ikke fikk se materialet før publisering. Anundsen mener imidlertid at NRKs tilnærming til intervjuet var for gunstig mot kongehuset og at det kunne vært en podkast fra Slottet.

Han kritiserer spesielt at NRK sendte spørsmålene på forhånd, noe han mener indikerer en annen behandling av kronprinsessen sammenlignet med andre intervjuobjekter. Tidligere NRK-profil og nåværende rådmedlem Jarle Roheim Håkonsen er uenig med Anundsen og mener at intervjuet hadde vært god journalistikk hvis kronprinsessen hadde husket bedre og svart mer konkret. Rådmedlem Lisa Ehoel Knudsen mener at NRKs klipping av oppfølgingsspørsmålene skapte forvirring for seerne og at de burde ha inkludert dem for å vise at kronprinsessen unnlot å svare.

Dokumentene som avslører kronprinsessens tette relasjon til Epstein ble offentliggjort 30. januar, og etter et voldsomt press valgte kronprinsessen å gi et eksklusivt intervju til NRK syv uker senere. Kritikken mot NRKs håndtering av intervjuet fortsetter, og debatten om journalistisk integritet og kongehusets rolle i offentligheten er nå i full gang





Aftenposten / 🏆 31. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

NRK Kronprinsesse Mette-Marit Jeffrey Epstein Kringkastingsrådet Journalistikk

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Mette-Marit og Everest-utfordringerKronprinsesse Mette-Marits intervju etterlater spørsmål, mens en farlig isblokk stopper klatrere på Mount Everest. Kristin Harila venter i basecamp.

Read more »

Amandusfestivalen avslutter samarbeidet med kronprinsesse Mette-MaritAmandusfestivalen har valgt å avslutte sitt samarbeid med kronprinsesse Mette-Marit etter avsløringer om hennes kontakt med Jeffrey Epstein. Avgjørelsen er tatt for å beskytte festivalens verdigrunnlag og troverdighet.

Read more »

Amandusfestivalen avslutter samarbeid med kronprinsesse Mette-MaritDet bekrefter festivalsjef Eivind M. Nordengen overfor VG.

Read more »

193 Klager på NRK-Intervju med Kronprinsesse Mette-Marit til Behandling i KringkastingsrådetKringkastingsrådet skal onsdag behandle et stort antall klager knyttet til NRKs intervju med kronprinsesse Mette-Marit om hennes forhold til Jeffrey Epstein. Kritikken gjelder intervjuets gjennomføring, spørsmålsstillingen og kronprinsessens svar. I tillegg skal rådet behandle klager om prinsesse Ingrid Alexandra, KI-bruk og manglende dekning av Sivilforsvarets alarmer.

Read more »

Kringkastingsrådet vurderer NRKs dekning av prinsesse Ingrid Alexandras Instagram-utblåsningKringkastingsrådet skal behandle klager på NRKs dekning av prinsesse Ingrid Alexandras uttalelser på Instagram, der hun reagerte på personangrep. Saken reiser spørsmål om grensen mellom privatliv og offentlighet i sosiale medier.

Read more »

Kringkastingsrådet diskuterer NRKs intervju med kronprinsesse Mette-MaritNRK har mottatt nesten 200 klager etter intervjuet med kronprinsesse Mette-Marit om hennes forhold til Jeffrey Epstein. Kritikken gjelder intervjuets gjennomføring og spørsmålsstilling, samt kronprinsessens svar. Saken diskuteres nå i Kringkastingsrådet.

Read more »