Kringkastingsrådet vurderer NRKs dekning av prinsesse Ingrid Alexandras Instagram-utblåsning

Kringkastingsrådet skal behandle klager på NRKs dekning av prinsesse Ingrid Alexandras uttalelser på Instagram, der hun reagerte på personangrep. Saken reiser spørsmål om grensen mellom privatliv og offentlighet i sosiale medier.

Kringkastingsrådet skal onsdag behandle klager på NRK s dekning av prinsesse Ingrid Alexandras Instagram-innlegg der hun uttrykte frustrasjon over personangrep rettet mot seg selv og sin familie.

Innlegget, som ble publisert på en privat konto med rundt 800 følgere, vakte oppmerksomhet da VG omtalte saken. Prinsessen skrev blant annet: «Det handler ikke om noen sak, ikke Marius, ikke mamma eller pappa eller Magnus. Det handler om personangrep. Det kan gjelde alle.

Men det gjelder ofte oss. Jeg valgte å legge den ut her. Fordi jeg blir helt gæren. Når er det nok?

» Fem skriftlige klager er sendt inn til Kringkastingsrådet, selv om dette er langt unna rådets tidligere klagerekord. Det er Harald Furre, et rådsmedlem, som har tatt initiativ til å ta opp saken. Furre var tidligere ordfører i Kristiansand, kronprinsesse Mette-Marits hjemby, og hadde flere oppdrag med kronprinsparet i sin tid som ordfører. Han er nå daglig leder for Kilden teater- og konserthus, hvor kronprinsessens storesøster, Kristin Høiby, jobber som barsjef.

Furre understreker at han ikke føler seg inhabil i saken, og at han tar den opp fordi han mener den reiser prinsipielle spørsmål om NRKs praksis med å hente stoff fra private sosiale medier. Han stiller spørsmål ved hvor grensen går mellom det private og offentlige, og om det er greit å kringkaste informasjon fra en plattform som opprinnelig er ment som et privat rom.

Furre påpeker at prinsessen tilsynelatende ikke ønsket at innlegget skulle spres, selv om han ikke har en autoritativ kilde på dette. Han understreker at han ikke tar opp saken for å forsvare prinsessen spesielt, men fordi han mener det er en viktig diskusjon å ha. Han har ikke diskutert saken med Kristin Høiby, og har ikke hatt private treffpunkter med kronprinsfamilien.

Furre ser frem til NRKs synspunkter på saken og mener det er en spennende diskusjon å ha om etiske retningslinjer for journalistikk i sosiale medier. Saken har skapt debatt om hvor langt mediene kan gå i å dekke private uttalelser fra offentlige personer, og om hensynet til privatliv veier tyngre enn allmennhetens interesse for informasjon. Kringkastingsrådets behandling av saken vil trolig gi føringer for fremtidig praksis





vgnett / 🏆 6. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Prinsesse Ingrid Alexandra NRK Kringkastingsrådet Sosiale Medier Privatliv

United States Latest News, United States Headlines

