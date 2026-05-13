Krise i drikkevarebransjen: Truende streik kan tømme butikkhyllene for øl og brus

En omfattende konflikt mellom NNN og NHO Mat og Drikke truer med å stanse produksjonen og distribusjonen ved 32 fabrikker over hele landet på grunn av uenighet om sykepenger.

Det brygger opp til en potensielt alvorlig konflikt i den norske drikkevareindustrien, og situasjonen beskrives nå som svært spent. Riksmeklerens kontor har bekreftet at forhandlingene mellom fagforbundet NNN og arbeidsgiverorganisasjonen NHO Mat og Drikke har nådd et kritisk punkt.

Dette er ikke en liten konflikt, da den potensielt kan ramme hele 32 ulike bryggerier og mineralvannfabrikker spredt over hele landet. Blant de mest kjente aktørene som kan bli berørt er giganter som Coca-Cola-fabrikkene og Ringnes, i tillegg til regionale stoltheter som Grans, Mack og Hansa. Dersom partene ikke klarer å komme til enighet gjennom meklingen, står vi overfor en situasjon der hele distribusjonskjeden for øl og brus kan stanse opp på svært kort varsel.

Konsekvensene av en slik streik vil kunne merkes umiddelbart av både forbrukere og næringsliv. All utkjøring av varer vil etter planen stanse klokken 6 torsdag morgen dersom det blir brudd i meklingen. Dette vil skape en akutt mangelsituasjon i butikkhyllene over hele landet. Tariffansvarlig i NNN, Jarle Wilhelmsen, har allerede advart om at varelagrene kan tømmes raskt.

En særlig bekymring er den menneskelige faktoren knyttet til hamstring; når folk får nyss om at det kan bli tomt for brus og øl, øker ofte etterspørselen voldsomt i et forsøk på å sikre egne lager, noe som bare vil akselerere tomme hyller. Dette vil ikke bare ramme privatpersoner, men i stor grad også serveringssteder, restauranter og kafeer som er helt avhengige av jevnlige leveranser for å kunne drive sin daglige virksomhet.

Kjernen i konflikten handler om mer enn bare lønnstillegg, selv om lønnsvekst er et sentralt punkt som i mange av årets oppgjør. Det mest betente stridstemaet er spørsmålet om forskuttering av sykepenger. I dagens system er det arbeidsgiver som betaler sykepenger for de første 16 dagene av et sykefravær, hvorpå Nav overtar ansvaret. Problemet som fagforeningene belyser, er at Nav utbetaler refusjoner på etterskudd.

Dette betyr at ansatte i mange tilfeller må søke om refusjon og vente i uker, eller i verste fall måneder, før pengene er på konto. For mange arbeidstakere kan dette skape store økonomiske utfordringer i hverdagen. Fagforeningene krever derfor at arbeidsgivere skal forskuttere ikke bare sykepenger, men også foreldrepenger og pleiepenger, slik at den ansatte får utbetalt lønnen sin som normalt uten å være avhengig av Navs saksbehandlingstid. På den andre siden står NHO, som argumenterer sterkt imot dette kravet.

Arbeidsgiverorganisasjonen mener at ansvaret for sykepenger i utgangspunktet er et offentlig ansvar og at det ikke bør legges over på bedriftene. De peker spesielt på at forskuttering vil utgjøre en betydelig økonomisk belastning for bedriftene, og at dette treffer særlig hardt for de mindre virksomhetene som ikke har samme likviditetsreserve som de store konsernene.

Denne dragkampen mellom behovet for økonomisk trygghet for den enkelte ansatte og bedriftenes driftsøkonomi har ført til at de frivillige forhandlingene brøt sammen allerede i slutten av april, og man har dermed endt opp hos Riksmekleren for å prøve å finne en løsning som begge parter kan akseptere før fristen torsdag morgen går ut. Saken illustrerer en bredere trend i det norske arbeidslivet hvor sosiale rettigheter og administrative løsninger rundt velferdsordninger blir en del av lønnsforhandlingene.

Spenningen er nå på topp mens partene sitter i mekling, og hele bransjen venter i spenning på om man kan unngå en konflikt som vil skape kaos i distribusjonen av landets mest populære tørstedrikker





