Advokaten Paal Berg Helland og flere juridiske eksperter kritiserer det langvarige saksbehandlingssystemet i Norge og argumenterer for en omstrukturering av politiets og domstolene infrastrukturer for bedre rettssikkerhet.

Det som føltes som ett tilfeldig uttrykk på et tilfeldig nettsted har i virkeligheten blitt gjentalt og reflektivt bredde over flere måneder med politiske debatter og rettslige rettferdighetsprosedyrer.

En bærebjelke i denne gangen var advokat Paal Berg Helland som i flere roligere, men like vanskelige diskusjoner har lagt vekt på den langsomme og angstfylte vei gjennom Norges straffesaksapparat. Mellom flere høyprofilerte kommentarer fra både forsvarsadvokater og politiets egne juridiske rør, har en felles følelse av at både retts- og politiressurser i stor grad er ujevn fordelt og ikke dynamisk stabilt.

Helland har i paragrafskrift beskrive hvordan advokaten radialiserer de mest komplekse straffesaker som drap, narkotikahandel og seksuelle overgrep kan tippas i restater - fem år eller mer - og er i ferd med å ta til orde for endringer i både rekruttering og finansiering av politi, rettsmedisin, påtvaka og Kripose





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