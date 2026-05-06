Krise på cruiseskipet MV Hondius: Dødelig virus sprer seg

Passasjerer på MV Hondius er strandet utenfor kysten av Kapp Verde mens et dødelig utbrudd av Andes-viruset herjer. Eksperter advarer om høy dødelighet uten sykehusbehandling.

Det utspiller seg nå et dramatisk scenario utenfor kysten av Kapp Verde , hvor cruiseskipet MV Hondius ligger ankret opp i en tilstand av usikkerhet og frykt.

Skipet, som startet sin ferd fra Ushuaia i Argentina den første april, har blitt episenteret for et alvorlig utbrudd av hantavirus. Om bord befinner det seg 150 passasjerer som nå opplever en marerittaktig situasjon hvor de er fratatt muligheten til å gå i land, mens dødstallene stiger. Foreløpig er tre personer bekreftet omkommet som følge av smitten, og Verdens helseorganisasjon (WHO) har bekreftet alvorlighetsgraden i situasjonen.

WHO har i tillegg sett seg nødt til å iverksette omfattende smittesporing av flypassasjerer for å hindre at viruset sprer seg videre globalt. I tillegg til de omkomne er det sju andre personer som er mistenkt for å være smittet, noe som skaper en atmosfære av panikk og desperasjon blant de gjenværende passasjerene. Den tidligere assisterende helsedirektøren Espen Nakstad har uttrykt dyp bekymring over situasjonen.

Han påpeker at det er ekstremt problematisk at de smittede personene ikke får tilgang til nødvendig helsehjelp. For å forstå alvoret må man se på forskjellen mellom virusvariantene. I Norge er vi kjent med musepest, en variant av hantaviruset som i 2025 rammet rundt 30 personer, men som sjelden fører til alvorlig sykdom eller smitte mellom mennesker. Den varianten som herjer om bord på MV Hondius er imidlertid Andes-viruset, en søramerikansk variant med en betydelig høyere dødelighet.

Nakstad forklarer at dødeligheten i enkelte tilfeller kan være så høy som 50 prosent dersom pasientene ikke får spesialisert intensivbehandling på sykehus. Når passasjerene er innesperret på et skip uten tilgang til avansert medisinsk utstyr, øker risikoen for flere dødsfall drastisk. Dette gjør situasjonen ikke bare til en medisinsk krise, men også til et etisk dilemma.

Samtidig som den helsemessige krisen utspiller seg, hersker det fullstendig forvirring om hvorvidt skipet i det hele tatt får lov til å legge til kai. Den spanske kringkasteren TVE rapporterte i utgangspunktet at MV Hondius hadde fått tillatelse til å anløpe Tenerife, noe som ga et glimt av håp for de strandede. Dette håpet ble imidlertid raskt knust da presidenten for Kanariøyene, Fernando Clavijo, gikk ut og avviste at dette var aktuelt.

Denne politiske uenigheten og mangelen på koordinering mellom myndighetene fører til at passasjerene forblir isolerte i lugarene sine. Nakstad understreker at den psykiske belastningen ved å være isolert over lang tid, kombinert med uvissheten om hvor man kan søke tilflukt, er enorm. Passasjerene lever i en tilstand av konstant frykt, både for sykdommen og for å bli stående strandet på havet på ubestemt tid.

Ifølge Nakstad er den faktiske risikoen ved å ta imot skipet mye mindre enn det politikerne frykter. Han argumenterer for at det ikke er spesielt krevende å håndtere situasjonen dersom man følger etablerte protokoller for smittevern. Prosessen ville innebære å isolere de syke på sykehus umiddelbart og ta blodprøver av alle øvrige passasjerer for å utelukke at de er smittebærere. Selv om dette krever grundig planlegging og logistikk, mener han det er fullt gjennomførbart og nødvendig for å redde liv.

At menneskeliv settes på spill på grunn av byråkratisk nøling eller frykt for smitte som enkelt kan kontrolleres, er ifølge helseeksperten uakseptabelt. Situasjonen på MV Hondius står nå som et symbol på sårbarheten i global transport og utfordringene som oppstår når smittsomme sykdommer krysser landegrenser i et raskt tempo





