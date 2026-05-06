Krise på havet: MV Hondius og det dødelige hantavirus-utbruddet

Det hersker stor politisk uenighet og medisinsk frykt etter at cruiseskipet MV Hondius, rammet av hantavirus, har bedt om havn på Tenerife.

Det er for tiden en svært spent og uavklart situasjon knyttet til ankomsten av cruiseskipet MV Hondius til Kanariøyene. Skipet har sendt inn en formell forespørsel om å få legge til kai på Tenerife førstkommende lørdag, men dette har utløst en bølge av motstridende meldinger og politisk uro.

Situasjonen er preget av en betydelig mangel på koordinering mellom ulike myndighetsnivåer. Onsdag opplyste sentrale spanske myndigheter i Madrid at skipet hadde tillatelse til å sette kursen mot Kanariøyene, men denne beslutningen ble i første omgang møtt med sterk motstand fra lokale myndigheter på øyene. De lokale lederne reagerte med bestyrtelse og krevde et hastemøte med statsministeren i Madrid for å diskutere de potensielle helserisikoene.

Selv om den regionale lederen, Fernando Clavijo, senere snudde og opplyste at skipet hadde fått grønt lys for anløp, har dette ikke stanset kritikken. Øypresidenten har offentlig uttalt at han ikke ble konsultert av de sentrale myndighetene før beslutningen ble tatt, og han har advart om at risikoen for lokalbefolkningen er svært reell dersom smitteverntiltakene svikter. Den medisinske krisen om bord er alvorlig, og Verdens helseorganisasjon (WHO) har nå bekreftet åtte smittetilfeller av det fryktede hantaviruset knyttet til cruiseskipet.

Av disse åtte bekreftede tilfellene har tre personer allerede mistet livet, noe som understreker hvor dødelig denne spesifikke utbruddet kan være. Onsdag morgen ble tre personer med sterk mistanke om smitte evakuert fra skipet under strenge sikkerhetsforanstaltninger. De evakuerte passasjerene kommer fra Storbritannia, Nederland og Tyskland, og ble fløyet direkte til Nederland for spesialisert behandling i Amsterdam.

Ved ankomst ble det rapportert at tilstanden til to av pasientene er kritisk, mens den tredje personen knyttes til en tysk passasjer som gikk bort i løpet av helgen. Denne tragiske utviklingen har skapt frykt blant de gjenværende passasjerene og mannskapet, som nå befinner seg i en uviss situasjon mens skipet beveger seg over Atlanterhavet. Operasjonene i Kapp Verde, hvor skipet nylig befant seg, bar preg av ekstrem beredskap og frykt.

Observatører rapporterte om en intens aktivitet med ambulansebåter som gikk i skytteltrafikk mellom MV Hondius og hovedstaden Praia. På land var synet urovekkende, da politibetjenter og helsepersonell ble observert iført heldekkende hvite beskyttelsesdrakter for å forhindre smittespredning. Situasjonen ble ytterligere komplisert av diplomatiske utfordringer. Da ytterligere to pasienter skulle transporteres ut med et ambulansefly, oppsto det en kritisk situasjon da marokkanske myndigheter nektet flyet tillatelse til å lande for nødvendig drivstoffylling.

Dette tvang flyet til å snu og søke mot Kanariøyene for å tanke, noe som forsinket den livsviktige behandlingen og økte stressnivået for både pasienter og medisinsk personell. Nå som skipet har forlatt Kapp Verde og er på vei mot Tenerife, rettes alt fokus mot hvordan anløpet skal håndteres for å unngå en lokal epidemi. Spørsmålet om hvorvidt skipet skal få legge til i en vanlig havn eller bli holdt i isolasjon ute på reden, er fortsatt gjenstand for diskusjon.

Hantavirus er kjent for å være utfordrende å behandle, og frykten for at viruset skal spre seg til lokalbefolkningen på Kanariøyene har skapt en atmosfære av mistillit mellom de regionale lederne og regjeringen i Madrid. Det kreves nå omfattende karantenetiltak og streng overvåking av alle som forlater skipet, mens det internasjonale samfunnet følger nøye med på hvordan denne helsekrisen på havet blir håndtert i tiden som kommer





