Kristian Skard: Norge må bygge ut mer vindkraft

Kristian Skard mener at Norge må bygge ut mer vindkraft for å dekke vårt framtidige kraftbehov. Han mener at norsk natur og norske lokalsamfunn fortjener mer respekt og at vi bør se til hvilke andre og mer natur- og miljøvennlige grep som kan tas.

Med 200 meter høye turbiner plassert på topper og åsrygger, er dette landskapsendringer som i hovedsak ikke kan avbøtes, skriver Olav Hjeljord. Kristian Skard mener det er åpenbart at Norge må bygge ut langt mer vindkraft.

Jeg mener norsk natur og norske lokalsamfunn fortjener mer respekt. Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no. Forfatter Annemor Sundbø uttalte i et intervju om planlagte vindturbiner på Jaddeheia i Setesdal: Jeg ser det som et ragnarok.

Dette er voldtekt av natur, en uttalelse hun fortsatt står inne for i dag. Det vi ser er en lokal kamp om natur, identitet og rettigheter. Økologi og biologisk mangfold har ikke vært det sentrale, selv om det er viktig nok. Det som har gitt kraften i debatten er opplevelsen av kjær natur og kultur, industrialisert og forringet av anleggsveier, kraftlinjer og turbiner med blinkende lys over en ellers uberørt horisont.

En kunne ha ventet, ut fra den massive lokale motstanden mot vindkraft, at myndighetene hadde respektert dette som et tegn på folkeviljen. Isteden er det utarbeidet anvisninger på hvordan lokale innbyggere skal overbevises om at gevinsten ved utbyggingen er større enn skadene på naturen. Dette har selvsagt ingen sammenheng med skadene vindkraftverkene påfører norsk natur. Med 200 meter høye turbiner plassert på topper og åsrygger, er dette landskapsendringer som i hovedsak ikke kan avbøtes.

Motstand mot vindkraft i en stadig mer materielt innstilt verden, er et sunnhetstegn for den norske folkesjela. Skard mener det er åpenbart at Norge må bygge ut langt mer vindkraft. Jeg mener norsk natur og norske lokalsamfunn fortjener mer respekt. Heller bør vi se til hvilke andre og mer natur- og miljøvennlige grep som kan tas for å dekke vårt framtidige kraftbehov





Dagsavisen / 🏆 25. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Vindkraft Natur Miljø Kraftbehov Landskapsendringer

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Tim Kristian måtte opereres på nytt: - Titanplatene ble infisertInfluenseren Tim Kristian gjennomgikk nok en kjeveoperasjon etter at titanplatene fra forrige inngrep ble infisert. Han deler åpent om prosessen på sosiale medier.

Read more »

Sverige: Anbefaler 13-årsgrense for smarttelefonBarne- og familieministeren mener det er bra at Sverige følge Norge.

Read more »

Haaland var storstjerna for Norge mot IrakHaaland ble den store helten for Norge i VM-åpningen mot Irak. I en kamp der Norge i perioder slet stort, tok 25-åringen ansvar og scoret to viktige mål i kampen som til slutt endte med 4-1-seier til Norge. For det ble han belønnet med en 9-er på Nettavisens spillerbørs.

Read more »

Luigi Mangione hevder han var emosjonelt forstyrret da han drepte sjefen i UnitedHealthcareLuigi Mangione, som er tiltalt for å ha drept helseforsikringstoppen Brian Thompson i New York i 2024, hevder han var emosjonelt forstyrret da det skjedde.

Read more »