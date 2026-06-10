Kristine Stavås Skistad og treneren Lage Sofienlund går hver til sitt etter mange års samarbeid. Kristine Stavås Skistad har satset på et eget opplegg i Konnerud med Sofienlund som trener. Sofienlund forlot trenerjobben i Strømsgodset og var med på å bygge opp opplegget som senere førte Skistad tilbake til verdenstoppen.

Kristine Stavås Skistad (27) og treneren Lage Sofienlund (37) går hver til sitt etter mange års samarbeid. Kristine Stavås Skistad har siden 2021 satset på et eget opplegg i Konnerud med Sofienlund som trener.

Han har også vært sportslig leder i Konnerud IL Ski. Bruddet kommer mindre enn ett år etter at Skistad omtalte Sofienlund som personen som 'betydde alt' for karrieren hennes. Sofienlund forlot trenerjobben i Strømsgodset og var med på å bygge opp opplegget som senere førte Skistad tilbake til verdenstoppen. Verken Sofienlund eller Stavås Skistad har besvart TV2s henvendelser





TV 2 Nyhetene / 🏆 29. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Kristine Stavås Skistad Lage Sofienlund Konnerud Strømsgodset Rekruttlandslaget Opplegg Trener Sportslig Leder

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Norsk bronse i VM, Christian Eriksen raskt på vei hjem etter hjernehinnebrudd og flere sportslige nyheterNoah Steen &.co vant bronse i VM i Canada, mens Christian Eriksen raskt på vei hjem etter hjernehinnebrudd under EM-kampen mellom Danmark og Ukraina. Dessuten hadde Kristoffer Reitan en fremragende prestasjon i Memorial-turneringen på PGA-touren i golf og vant en premiesjekk på 730.000 dollar.

Read more »

Norge viste helt andre takter etter en knalltøff åpningNorge spilte mot Marokko i en kamp som endte 1-1. Martin Ødegaard scoret det avgjørende målet etter byttet, mens Oscar Bobb danset seg fri på høyresiden før han serverte Ødegaard. Kampen var en god oppkjøringskamp for Norge før VM.

Read more »

Oljeprisen stiger til over 97 dollar etter Midtøsten-spenningerOljeprisen steg med 4,5 dollar til over 97 dollar per fat etter angrep mellom Israel og Libanon samt motangrep fra Iran. President Trump ba Netanyahu om å avstå fra ytterligere angrep fordi en avtale kunne være i anmarsj. Samtidig ble det annonsert at Evy Glørstad blir ny konsernsjef i Enova, og Aker BP økte sin andel i Johan Sverdrup-feltet, noe som fører til justeringer av investeringer og produksjonsvolumer. I et annet marked fundert Bohus sin børsnotering på drøye tre milliarder kroner.

Read more »

Skistad hyller treneren som forandret karrieren; Røa med pressemelding om økonomisk krise; Hurricanes utligner i Stanley Cup-finalenSkihopperen Skistad ros Sofienlund for å ha vært avgjørende for å velge sporten, mens Røa FK advarer om at klubben risikerer å falle ut av Toppserien uten 3 millioner. I ishockeyen slo Carolina Hurricanes tilbake mot Vegas i Stanley Cup-finalen.

Read more »