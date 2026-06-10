Kristjánsson: Island-medlemskap i EU blir neppe til virkelighet

Stortingsrepresentant Mímir Kristjánsson fra Rødt mener at drømmen om et islandsk sug som skal dra også Norge med inn i EU blir neppe til virkelighet, selv om islendingene i august skal stemme over om landet skal gjenoppta medlemskapsforhandlingene.

Rødt -profil Mímir Kristjánsson tror ikke Island ender med å bli EU-medlem, selv om islendingene i august skal stemme over om landet skal gjenoppta medlemskapsforhandlingene. Drømmen om et islandsk sug som skal dra også Norge med inn i EU blir neppe til virkelighet, tror stortingsrepresentant Mímir Kristjánsson fra Rødt .

Drømmen om et islandsk sug som skal dra også Norge med inn i EU blir nok neppe til virkelighet. Det meste tyder på at islendingene sier nei til EU til slutt, skriver han. Folkeavstemningen i august handler ikke om ja eller nei til EU-medlemskap, men om forhandlingene skal gjenopptas. Dersom det blir flertall for dette, skal islendingene senere få stemme over et eventuelt forhandlingsresultat.

Kristjánsson viser til at en måling i mars viste et knapt flertall, 42 mot 39 prosent, for å gjenoppta forhandlingene, men samtidig en klar ledelse på 15 prosentpoeng for nei-siden i spørsmålet om EU-medlemskap. Han peker også på framgang for EU-kritiske partier på Island, blant annet det høyrepopulistiske Miðflokkurinn, og på at det sosialdemokratiske ja-partiet Samfylkingin mistet makten i Reykjavík i lokalvalget i mai. Ifølge Kristjánsson blir fiskeri det avgjørende spørsmålet i den islandske EU-debatten. Fiskeindustrien står for 40 prosent av islandsk eksport





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