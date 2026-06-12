Kristoffer Sivertsen kritiserer Equinor for havvindprosjekt

Kristoffer Sivertsen, Frp-representant i energi- og miljøkomiteen på Stortinget, kritiserer Equinor for å bruke fellesskapets penger på havvindprosjekter som ikke er samfunnsøkonomisk lønnsomme. Han frykter at Equinor kan føre til tap for skattebetalerne og at Norge kan tape strøm, industriaktivitet og arbeidsplasser.

Det siste vi trenger er at et statlig eid selskap bruker fellesskapets penger på havvindprosjekter som faglige vurderinger viser at ikke er samfunnsøkonomisk lønnsomme, sier Frp -representant Kristoffer Sivertsen i energi- og miljøkomiteen på Stortinget til NTB.

Han mener skattebetalerne risikerer å tape to ganger dersom Equinor, som staten eier mesteparten av, går videre med prosjektet. Først gjennom subsidiene, og deretter gjennom statens eierskap dersom prosjektet ikke går opp, sier han. Det er bra hvis Equinor trekker seg fra konkurransen om Utsira Nord. Equinor er jo i stor grad statlig eid, da blir det mindre risiko hvis de trekker seg.

Equinor er ett av to selskaper som i desember i fjor fikk konsesjon til drift av flytende havvind i Utsira Nord. Dermed kan de være med videre å konkurrere om 35 milliarder kroner i statsstøtte til prosjektet, som Stortinget vedtok å bevilge i fjor. Men denne uken tok saken en ny vending da et forslag fra Høyre om å ta en ny runde for å kvalitetssikre statsstøtten fikk flertall med støtte fra Frp, Rødt og KrF.

Høyre og Frp må ta ansvar for det de er i ferd med å gjøre. Stopper havvindsatsingen nå, er det fullt og helt Høyre og Frps skyld at Norge taper strøm, industriaktivitet og arbeidsplasser, sa energiminister Terje Aasland (Ap) etter vedtaket. Pressesjef Magnus Frantzen Eidsvold i Equinor sa til NTB at de ikke kan utelukke at vedtaket får konsekvenser for selskapets prosjektarbeid med Utsira Nord. Nå må vi sette oss ned og se hva dette vedtaket innebærer.

Utsira Nord er et krevende prosjekt. Usikkerhet knyttet til rammevilkårene gjør det enda vanskeligere. Det er alvorlig nok at regjeringen vil gamble med 35 milliarder skattekroner i subsidier til havvind, men når det er et statlig eid selskap som deltar, så risikerer vi ikke bare at subsidiene går tapt, men at utbytter fra Equinor, som kunne blitt brukt på sykehus, skoler og politi, forsvinner i tap på grønn sløsing. Men dere har fått kritikk for å skape uforutsigbarhet for næringslivet.

Det at Equinor, som allerede har brukt en del penger på dette, kanskje må trekke seg ut, er vel også å sløse med pengene til fellesskapet? Det er jo havvindprosjekter over hele Europa som kollapser. Rett og slett fordi man ikke klarer å få en lønnsomhet i det. Det er bedre at en avslutter subsidiene nå, før det er inngått forpliktelser i Utsira Nord-prosjektet, så tidspunktet er jo riktig nå til å gjøre dette grepet, sier Sivertsen til NTB.

Statkraft, som er 100 prosent statlig eid, har tidligere trukket seg ut av konkurransen om Utsira Nord. De har heller valgt å prioritere teknologier som er «lønnsomme på kort sikt». Det samme gjelder for Equinor





Teknisk / 🏆 7. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Kristoffer Sivertsen Equinor Havvind Statsstøtte Skattebetalinger Norsk Industri Arbeidsplasser Regjering Høyre Frp Rødt Krf Terje Aasland Magnus Frantzen Eidsvold Statkraft Utsira Nord Flytende Havvind Konsesjon Rammevilkår Lønnsomhet Kollaps Gambling Forsikringer Teknologier Statlige Eiere Fellesskapets Penger Skattekroner Utbytter Helse Skoler Politiet

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Frp håper Equinor skroter flytende havvind-prosjektEquinor har advart om at Stortingets havvind-vedtak kan få konsekvenser for deres arbeid med prosjektet Utsira Nord. Frp håper de trekker seg.

Read more »

Frp håper Equinor skroter flytende havvind-prosjekt: – Det siste vi trengerEquinor har advart om at Stortingets havvind-vedtak kan få konsekvenser for deres arbeid med prosjektet Utsira Nord.

Read more »

Frp håper Equinor skroter flytende havvind-prosjekt: – Det siste vi trengerEquinor har advart om at Stortingets havvind-vedtak kan få konsekvenser for deres arbeid med prosjektet Utsira Nord.

Read more »

Frp håper Equinor skroter flytende havvind-prosjekt: – Det siste vi trengerEquinor har advart om at Stortingets havvind-vedtak kan få konsekvenser for deres arbeid med prosjektet Utsira Nord.

Read more »