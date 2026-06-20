Kristoffer Vassbakk Ajer og Michael Caulfield har en usannsynlig trioen som har blitt en del av Premier League-klubben Brentford. Hunden Paisley er en del av denne trioen og er kjent for å være en kulthelt på benken.

Kristoffer Vassbakk Ajer og Michael Caulfield har en usannsynlig trioen som har blitt en del av Premier League -klubben Brentford . Hunden Paisley er en del av denne trioen og er kjent for å være en kulthelt på benken.

Vassbakk Ajer og Caulfield diskuterer alt fra Nato til Barbie, og de er stort sett enige om alt, men akkurat der protesterer Vassbakk Ajer. Vassbakk Ajer er en del av landslaget og har vært med på å vinne cupfinalen allerede i 2019. Han har lært seg å leve med kritiske røster og å beherske kritikken.

Caulfield sørger for at alle kommer på treningsfeltet og ler og smiler, og han er en del av en uslåelig kombinasjon med Vassbakk Ajer og hunden Paisley. Vassbakk Ajer ønsker å gjøre livet som normalt som mulig og å ufarliggjøre fotball, knytte folk tettere sammen og gi folk trygghet. Han er kritisk til delingskulturen i sosiale medier og mener det bidrar til en glorifisering av samfunnet.

Vassbakk Ajer er en del av en usannsynlig trioen som har blitt en del av Premier League-klubben Brentford, og han ønsker å gjøre livet som normalt som mulig og å ufarliggjøre fotball, knytte folk tettere sammen og gi folk trygghet





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Kristoffer Vassbakk Ajer Michael Caulfield Premier League Brentford Hunden Paisley

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