Kritikk av eldreomsorgen: Kommunene sliter med å ta imot pasienter

Riksrevisjonen kritiserer samhandlingen mellom sykehus og kommuner i eldreomsorgen. Kommunene sliter med å ta imot ferdigbehandlede pasienter, noe som fører til unødvendig lange sykehusopphold og overbelastning.

I årene som kommer vil en betydelig økning i andelen eldre innbyggere prege Norge. Riksrevisor Karl Erik Schjøtt Pedersen presenterte tirsdag tall som viser at antall personer over 80 år vil fordobles i perioden fra 2024 til 2040.

Denne utviklingen stiller store krav til helse- og omsorgstjenestene, og Riksrevisjonen har derfor gjennomført en undersøkelse av samhandlingen mellom sykehus og kommuner når det gjelder eldre pasienter. Rapporten som ble lagt frem tirsdag, avdekker alvorlige mangler og gir kritikk på nivå 2 av 3, noe som indikerer betydelige forbedringsområder. Hovedproblemet er at kommunene sliter med å ta imot pasienter som er ferdigbehandlet på sykehus, noe som resulterer i unødvendig lange opphold for pasientene og overbelastning av sykehusene.

Riksrevisjonen understreker at et godt samarbeid mellom sykehus og kommuner er avgjørende for å sikre bærekraften i helsevesenet fremover. Mangelen på korttidsplasser i kommunene er en sentral årsak til at de ikke kan ta imot pasientene i tide. Dette fører til en ond sirkel der sykehusene blir liggende med pasienter som egentlig burde vært hjemme eller på et omsorgssenter. Rapporten advarer om at hvis denne praksisen fortsetter, vil sykehusene bli overbelastet og helsetjenestene vil bli svekket.

Undersøkelsen avdekker også betydelige geografiske forskjeller i bruken av spesialisthelsetjenester. Eldre som bor i kommuner med sykehus benytter seg av disse tjenestene i langt større grad enn eldre som bor i kommuner uten sykehus. Riksrevisjonen kritiserer ledelsen i helsevesenet for ikke å følge godt nok med på disse forskjellene og for manglende styring. Departementet får også kritikk for dårlig oversikt over om tiltakene som iverksettes faktisk fungerer som de skal.

Det er altså en mangel på effektive styringsdata og en usikkerhet rundt om ressursene blir brukt på en måte som gir best mulig resultat for pasientene. Riksrevisjonen anbefaler en rekke tiltak for å forbedre situasjonen, inkludert bedre samarbeid mellom kommuner og sykehus, mer presise styringsdata og sterkere tiltak for å sikre at pasientene behandles på riktig nivå.

Dette innebærer blant annet å styrke kommunenes kapasitet til å ta imot pasienter, samt å utvikle bedre systemer for å koordinere behandlingen mellom de ulike nivåene i helsevesenet. Målet er å sikre at eldre pasienter får den hjelpen de trenger, på rett sted og til rett tid. FrPs helse- og omsorgspolitiske talsperson, Kristian August Eilertsen, reagerer sterkt på rapporten og kritiserer regjeringen for å være for trege i å ta tak i utfordringene i eldreomsorgen.

Han mener det haster med å få i gang et taktskifte og krever at det bevilges midler til å bygge langt flere sykehjemsplasser og omsorgsboliger. FrP foreslår å bevilge penger til minst 3000 nye plasser i året og at kommunene får dekket en større del av kostnadene ved utbygging. Eilertsen argumenterer også for at eldreomsorgen bør finansieres statlig, slik at behovet for hjelp er det som avgjør tildelingen av midler, og ikke kommuneøkonomien.

Han mener at dagens system fører til urettferdighet og at eldre i enkelte kommuner ikke får den hjelpen de trenger fordi kommunen ikke har råd til å tilby den. Rapporten fra Riksrevisjonen bekrefter behovet for en omfattende satsing på eldreomsorgen og understreker viktigheten av et godt samarbeid mellom alle aktører i helsevesenet. Utfordringene er store, men med en målrettet innsats og tilstrekkelige ressurser er det mulig å sikre en verdig og god eldreomsorg for alle





