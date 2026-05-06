Kritikk av narkotikaglorifisering på Landstreff

Russen Benjamin Berge uttrykker stor bekymring over hvordan artister på Landstreff normaliserer bruk av kokain og MDMA gjennom musikk og visuelle effekter.

Landstreff et i Kongeparken er kjent for å være et høydepunkt i russtiden, en periode preget av ekstrem glede, fellesskap og en følelse av frihet før voksenlivet starter.

Men bak den glitrende fasaden av eufori og lykkerus finnes det mørkere sider som krever vår oppmerksomhet. For mange var opplevelsen fantastisk, men for andre, som Benjamin Berge, etterlot helgen en bitter smak i munnen. Problemet ligger ikke i selve festen, men i måten enkelte artister på scenen bruker sin plattform til å normalisere og til og med uskyldiggjøre bruken av ulovlige rusmidler som kokain og MDMA.

Når artister som Roc Boyz åpent spør publikum om hva den neste sangen handler om, for så å avsløre at det er kokain, skapes det en atmosfære der narkotika fremstilles som en naturlig og attraktiv del av ungdomstiden. Dette forsterkes ytterligere når visuelle elementer, som videoer av hvitt pulver og piller, projiseres på store skjermer foran tusenvis av unge mennesker. Det er her et kritisk spørsmål oppstår: Hvorfor tillates slik promotering av livsfarlige stoffer på Norges største russefeiring?

I det ordinære norske medielandskapet er det strenge regler mot reklame for narkotiske stoffer, men på scenen i Kongeparken ser det ut til at disse reglene ikke eksisterer. Når artister synger om å poppe piller og bruke kokain, fungerer de i praksis som levende reklameplakater for ulovlige rusmidler. Det er en påfallende kontrast når man ser hvordan samfunnet reagerer på andre typer uheldig promotering.

For eksempel ble influenseren Oskar Westerlin møtt med massiv kritikk for å markedsføre usunne sjokoladeboller til barn og unge. Det er derfor dypt paradoksalt at markedsføring av sukker fører til offentlig fordømmelse, mens promotering av harde narkotika, som kan føre til avhengighet og død, blir møtt med relativ stillhet eller sett på som en del av en kunstnerisk frihet.

Landstreff som arrangør har makten til å sette grenser og velge ut innhold som ikke bidrar til en farlig normalisering av rusbruk. Mange vil kanskje argumentere for at russen selv må ta ansvar for hva de lytter til, og at det er opp til den enkelte å skille mellom musikk og virkelighet. Det er riktig at individet har et personlig ansvar, men man kan ikke ignorere den enorme påvirkningskraften som idoler og trendsettere har.

Unge mennesker er i en sårbar fase av livet, og når forbilder på scenen glorifiserer rusmidler, senkes terskelen for å prøve disse stoffene selv. Vi må huske at rusmidler ikke bare handler om en festkveld, men om reelle menneskelige tragedier. Hvert eneste år mister Norge mellom 250 og 300 menneskeliv som følge av narkotikaoverdoser. Dette er ikke bare statistikk, men tapte liv, knuste familier og ødelagte fremtidsutsikter.

Når stoffer som kokain og MDMA presenteres som noe kult og uproblematisk, overses baksiden av medaljen: avhengigheten, den psykiske uhelsen og risikoen for overdose. Artistene som bruker disse temaene i sine show, må våkne opp til det ansvaret de bærer som forbilder for en hel generasjon. Avslutningsvis er det nødvendig med en grundig refleksjon rundt hvilke verdier vi ønsker å løfte frem i russekulturen.

Det er på tide at både arrangørene av Landstreff og artistene som opptrer der tar konsekvensene av sitt budskap på alvor. Spørsmålet er om artistene virkelig forstår risikoen ved at innholdet de sprer kan bidra til at flere unge havner i lenker eller kister. Det kreves mot til å si nei til innhold som skader folkehelsen, selv om det kanskje er populært i øyeblikket. Russen bør oppfordres til å tenke kritisk rundt musikken og verdiene som blir solgt til dem.

Vi må skape en kultur der glede og feiring ikke er synonymt med narkotikabruk, og hvor ansvaret for ungdommens helse veier tyngre enn et ønske om å være edgy på scenen. Ved å sette tydeligere grenser kan man bevare den euforiske stemningen på Landstreffet, samtidig som man beskytter de unge fra den dødelige siden av rusmiljøet





