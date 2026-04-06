Kritikk av Norges Banks Inflasjonsbekjempelse: En Oppfordring til Nytenkning

En kritisk analyse av Norges Banks pengepolitikk, med fokus på inflasjonsmålet, rentevåpenet og hvordan endringer i økonomien krever en mer fleksibel tilnærming.

I Dagens Næringsliv presenteres en rekke innspill om norsk pengepolitikk og inflasjonsbekjempelse. Forfatteren argumenterer for en mer nyansert tilnærming til inflasjonsmålet og rentesetting, og stiller spørsmål ved effektiviteten av dagens metoder. Det poengteres at inflasjonsmålet ikke bør tolkes for bokstavelig, og at det er viktig å ta hensyn til økonomiens robusthet og ulike faktorer som påvirker prisveksten.

\For det første, fremheves det at inflasjonen i dag er sammensatt av flere elementer enn før. Importerte varer og tjenester, som utgjør en betydelig del av kjerneinflasjonen, er i stor grad påvirket av prisveksten ute og kronekursens svingninger, noe som er vanskelig å kontrollere. Husleier, som også bidrar sterkt til inflasjonen, er knyttet til rentenivået. Dette betyr at en stor del av inflasjonen er mindre påvirkelig av renteendringer. Det som er igjen, om lag 35 prosent av kjerneinflasjonen, er mer relatert til renter, men også dette er komplisert da tjenester knyttet til lønnsvekst også spiller inn. Dette komplekse bildet krever en mer fleksibel og langsiktig tilnærming enn en rigid fokus på å nå et bestemt inflasjonsmål.\Videre reises det spørsmål ved Norges Banks rentepolitikk, spesielt i forhold til lønnsdannelse og arbeidsmarkedet. Forfatteren påpeker at lønnsveksten i stor grad påvirkes av frontfagsmodellen, og at en for aggressiv rentesetting kan undergrave denne modellen og potensielt føre til lønnskamper. Det hevdes også at arbeidsmarkedet er mer porøst enn tidligere, med stor innvandring av arbeidskraft. En reduksjon i sysselsettingen fører ikke nødvendigvis til en tilsvarende økning i arbeidsledigheten, da mange kan forlate landet eller gå over på trygd. Forfatteren stiller spørsmål ved om Norges Bank tar tilstrekkelig hensyn til disse forholdene i sin rentepolitikk. Det påpekes også at Norges Bank ser ut til å handle raskere enn andre sentralbanker, og at det er usikkert om dette er hensiktsmessig.\Et annet viktig poeng er at rentevåpenet ikke lenger er det eneste eller viktigste verktøyet for å styre norsk økonomi. Bruken av oljepenger, som Stortinget har kontroll over, kan motvirke effekten av renteendringer. I tillegg har husholdningene en betydelig sparing, noe som reduserer effekten av renteøkninger på forbruket. Forfatteren avslutter med å spørre om det er hensiktsmessig å fortsette med dagens fokus på inflasjonsmålet og antyder at en mer markedsorientert tilnærming, lik den som brukes i eurosonen, kan være et alternativ. Dette innebærer å overlate ansvaret for lønnsdannelse og prissetting i større grad til markedet selv





