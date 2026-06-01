Kritikk av politihåndtering av Lørenskog-saken og Sveriges uventede VM-kvalifikasjon

Denne artikkelen inneholder to hoveddeler: først en kritikk fra forsvarer Tom Hagen rettet mot politiet og deres håndtering av Lørenskog-saken, der en mann er siktet. Deretter følger en analyse av Sveriges kvalifisering til fotball-VM 2023 via play-off, til tross for en dårlig kvalifiseringsrunde, og en diskusjon om trener Graham Potters rolle og lagets forventninger.

KRITIKK: Tom Hagen s forsvarer Svein Holden raser mot politiet for hvordan de har håndtert Lørenskog-saken. Video: Maja Walberg Klev/Dagbladet TV - Jeg er per nå ikke kjent med at det foreligger andre holdepunkter som kan begrunne siktelsen, sa Holmen lørdag.

Dagbladet er kjent med at politiet tidlig i etterforskningen fikk tips om at mannen kunne være involvert i saken. Politiadvokaten vil ikke svare på hvordan han havnet i politiets søkelys. Hun vil heller ikke svare på om han kan kobles til ekteparet Hagen eller andre personer som har vært eller er interessante for politiet i etterforskningen. - Det må vi komme tilbake til, svarer Hansen.

Personer som kjenner saken opplyser til Dagbladet at politiet den siste uka har oppsøkt flere steder hvor de har trodd at den nylig siktede mannen kan ha oppholdt seg, men ikke funnet ham. Dette skal gjelde adresser både i Oslo, og ellers på Østlandet. Forsvareren opplyste i helga at mannen ikke ønsker å forklare seg for politiet, og poitiadvokaten har opplyst at de foreløpig ikke vurderer ytterligere rettslige skritt mot ham.

Fotballreporter antyder at Sverige ikke fortjener å delta i sommerens fotball-VM. ULLEVAAL STADION (Dagbladet): Etter en katastrofal VM-kvalifisering med patetiske to poeng på åtte kamper, sikret svenskene VM-billett gjennom play-off. - Det er den rareste og muligens minst fortjente VM-kvalifikasjonen i dette århundre - i hvert fall i Europa, skriver den anerkjente fotballskribenten Michael Cox i VM-FEBER: Markus Neby og Nicolay Ramm har samlet noen av landets største artister for å lage det de håper blir hele Norges VM-låt.

Reporter: Sofie Losen/ Rød Løper. Video: Sander Aadalen/ Rød Løper. Gruppeseieren i Nations League, som sikret de play-off kom i etterkant av et nedrykk i den forrige turneringen, hvor de blant annet ble slått av Norge to ganger. Dermed hadde de fordelen av svakere motstand på nivå tre.

Svenskene var useedet i play-off og skulle spille borte, men trakk Ukraina og nøytral bane på grunn av krigen. På tribunen i Valencia var det flere svensker enn ukrainere, og hjemmebanefordelen nærmest snudd. Dagen før møtet med Norge ble trener Graham Potter konfrontert med påstanden: - Alle har rett til sin mening. Man kan til en viss grad også forstå den når man ser på resultatene i kvalifiseringen, starter Potter.

- Men til slutt kan vi bare følge reglene. Vi har ikke brutt noen regler, men spilt play-off. Jeg forstår uttalelsen, men det er ikke lett å slå Ukraina og så Polen. Vi klarte det, og nå er vi her, VM-podden: I den nyeste episoden av VM-podden reagerer vi på den rykende ferske landslagstroppen.

I studio: Henrik Ljosland og Bernt Hulsker - Til tross for deres massive problemer, kan Sverige bli en utfordrer i sommernes VM. Da sist var i Nord-Amerika, i 1994, tok Sverige bronse. Kort tid seinere ble danske Jon Dahl Tomasson sparket og nærmest kjeppjaget ut av landet. Det samme ble Potter i sine siste Premier League-jobber i Chelsea og West Ham, men hos svenskene har han blitt frelser.

- En helomvending fra katastrofe til at folk i Sverige tror på det igjen, sier Martin von Knorring. HYLLES: Graham Potter er i ferd med å gjøre en lignende reise som Jean-Baptiste Bernadotte, senere kjent som svensk konge ved navnet Karl III Johan. Foto: Bildbyrån Begge sier at forventningen i nabolandet er avansement fra gruppa med Nederland, Japan og Tunisa. Alt etter det er bonus.

- Vi har en stor tro på oss selv. Vi skal ikke reise til USA for å tape noen kamp. Vi er all inn for å vinne alle kamper, og da spiller man til slutt om VM-pokalen, forklarte kaptein Isak Hien til Dagbladet. Nettstedet du nå besøker blir i stor del finansiert av annonseinntekter.

Lørenskog-Saken Tom Hagen Svein Holden Politiet Sverige VM-Kvalifisering Graham Potter Fotball-VM Norge Nations League

Aldersgrense i sosiale medier fikk EØS-kritikk – nå er mesteparten borteRegjeringen foreslo i fjor en lov som skulle tvinge tech-selskapene til å innføre aldersgrenser i Norge, men pålegget mot selskapene er nå borte fra forslaget.

