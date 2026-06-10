Norges fotballforbund og kunstfotografen David Yarrow har fått kritikk etter at et bilde av herrelandslaget ble kåret til et av de beste lagbildene noen gang. Bildet er nå over alt i sosiale og tradisjonelle medier, men NFF mener at det er et ikonisk bilde som har vært en stor suksess. Et annet tema som har vært i fokus i nyhetene er russiske leiesoldater som har seilt gjennom danske farvann på skip fra Russlands skyggeflåte. Ifølge en ny rapport har minst 83 russere med militær bakgrunn vært om bord på 65 tankskip som har seilt gjennom Danmark det siste året. Daneske eksperter uttrykker bekymring for sikkerheten i Europa og risikoen for hybridangrep mot Nato-land.

Norges fotballforbund og kunstfotografen David Yarrow har fått kritikk etter at et bilde av herrelandslaget ble kåret til et av de beste lagbildene noen gang.

Mens norske kritikere mener bildet er for parodisk og ikke spiller på følelsen av en reise tilbake til vikingtiden, mener internasjonale kommentatorer at bildet er et genitrekk. Bildet er nå over alt i sosiale og tradisjonelle medier, men NFF mener at det er et ikonisk bilde som har vært en stor suksess. Et annet tema som har vært i fokus i nyhetene er russiske leiesoldater som har seilt gjennom danske farvann på skip fra Russlands skyggeflåte.

Ifølge en ny rapport har minst 83 russere med militær bakgrunn vært om bord på 65 tankskip som har seilt gjennom Danmark det siste året. Daneske eksperter uttrykker bekymring for sikkerheten i Europa og risikoen for hybridangrep mot Nato-land. Bildet av Norges herrelandslag har også fått kritikk for å være for parodisk og ikke spille på følelsen av en reise tilbake til vikingtiden. Mens norske kritikere mener bildet er for parodisk, mener internasjonale kommentatorer at bildet er et genitrekk.

Bildet er nå over alt i sosiale og tradisjonelle medier, men NFF mener at det er et ikonisk bilde som har vært en stor suksess. Et annet tema som har vært i fokus i nyhetene er russiske leiesoldater som har seilt gjennom danske farvann på skip fra Russlands skyggeflåte. Ifølge en ny rapport har minst 83 russere med militær bakgrunn vært om bord på 65 tankskip som har seilt gjennom Danmark det siste året.

Daneske eksperter uttrykker bekymring for sikkerheten i Europa og risikoen for hybridangrep mot Nato-land





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Politikk Norges Fotballforbund David Yarrow Herrelandslag Russiske Leiesoldater Sikkerheten I Europa

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