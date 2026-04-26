EU-kommisjonen holder tilbake milliarder i midler til Ungarn på grunn av demokratiske bekymringer, mens tidligere advokat Ty Cobb beskriver Donald Trump som en farlig og uberegnelig president med narsissistiske trekk. Begge historiene viser politiske utfordringer i Europa og USA.

Kritikere av Viktor Orbán mener EU-finansierte prosjekter som denne rundkjøringen er et monument over det økonomiske systemet hans regjering har bygd opp i løpet av 16 år med makten.

Krisztián Orbán, grunnlegger av investeringsselskapet Oriens, sier til CNN at Orbáns strategi var å være den ultimate profitøren i EU på 2010-tallet. Siden 2022 har EU-kommisjonen holdt tilbake midler til Ungarn på grunn av bekymringer for demokratisk tilbakegang og uavhengighet i rettsvesenet. I fjor var rundt 18 milliarder euro, eller 210 milliarder kroner, blokkert, noe som tilsvarer rundt 10 prosent av landets BNP. Ifølge kunngjøringen om anskaffelsen vil vinneren ha 840 dager på å bygge prosjektet.

Ty Cobb, tidligere advokat for Donald Trump i Det hvite hus, beskriver presidenten som fullstendig gal og ond. I et intervju med Dagbladet sier Cobb at Trump er en farlig og uberegnelig leder med bekymringsfulle symptomer på narsissisme og manglende impulskontroll. Han hevder at Trump lyver om viktige saker og har mistet all impulskontroll i sin andre presidentperiode.

Cobb mener at USA under Trump er i ferd med å råtne og at det vil ta generasjoner å reparere skadene etter dette presidentskapet. Cobb, som jobbet som advokat i Det hvite hus under Trumps første presidentperiode, beskriver en president i ubalanse. Han understreker at Trump i sin første periode var omgitt av personer som hindret de mest ekstreme handlingene, men nå står han nærmest helt fritt til å herje.

Cobb oppfordrer verdens allierte til å hjelpe USA med å bli kvitt Trump, og beskriver ham som en president som lyver om alt fra folkeavstemninger til krig og økonomi. Han sier at Trumps narsissisme har blitt ondartet og at han nå mangler all impulskontroll. Cobb var en del av Trumps juridiske team fra juli 2017 til mai 2018 og rapporterte direkte til presidenten. Han er nå en profilert Trump-kritiker og mener at presidenten er betydelig verre nå enn tidligere





dagbladet / 🏆 2. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Viktor Orbán EU-Midler Donald Trump Ty Cobb Narsissisme

United States Latest News, United States Headlines

