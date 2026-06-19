Kritikk mot regjeringens lovforslag om aldersgrense i sosiale medier

Regjeringen har sendt et lovforslag på høring til EØS som vil innføre aldersgrenser for sosiale medier. Et ukentlig debattinnlegg argumenterer for at løsningen ikke fungerer og peker på risikoen for at datainnsamling øker og BankID blir utsatt for svindel. I stedet kreves sterkere regulering for å beskytte alle brukere.

Regjeringen har sendt et lovforslag på høring til EØS om aldersgrense i sosiale medier . Om dette innføres vil det ha store konsekvenser for samfunnet. Regjeringen ønsker at barn under 16 ikke skal få tilgang til skadelige sosiale medier .

Med skadelig vektlegges funksjonalitet som endeløs scrolling, innhold som pornografi samt hatefulle og diskriminerende ytringer, kontakt med tvilsomme aktører og mer. Intensjonen er god, men løsningen fungerer ikke. Ser vi til Australia, så har flertallet av barn fremdeles tilgang på sosiale medier etter innføring av aldersverifisering. Denne verifiseringsløsningen lar seg lett omgå ved bruk av VPN, som gjør at en person kan gi uttrykk for å være fra et annet land enn Norge og vil derfor ikke kreve aldersverifisering.

Barn kan dermed få tilgang til sosiale medier gjennom utrygge kanaler, som kan overvåke barn sin internettrafikk ved at de velger en tvilsom VPN-tjeneste. I lovforslaget står det at store teknologiselskap vil lettere forstå og følge et lovforslag om aldersverifisering ettersom de har ekspertise. Ekspertisen disse selskapene har er juridisk.

Meta for eksempel har både satt presedens med betal eller samtykke til adferdsbasert reklame, og de har satt standarden for hvilke data man kan bruke til KI-opplæring ved å benytte seg av private meldinger mellom brukere. Dette skjer uten at våre tilsynsmyndigheter kan motvirke de bruddene som begås mot GDPR. Dette lovforslaget vil tilrettelegge for at teknologiselskapene kan samle inn mer data.

Lovforslaget viser til at barn mister tilgang til offentlige digitale rom, og at det offentlige må bruke ressurser på juridiske prosesser. Hvilke konsekvenser aldersverifisering har for resten av samfunnet, blir ikke adressert. I praksis vil dette omdefinere tilgangen på internettet slik vi kjenner det i dag. Alle må verifisere seg, ikke bare barn.

Som vi ser i Storbritannia allerede så vil dette spre seg til langt mer enn sosiale medier. Risikoen for svindel ved normalisering av BankID på hele nettet er enorm. Det er uansvarlig å knytte bank-innlogging og kritiske persondata til sosiale medie-plattformer med langt lavere sikkerhetskrav. Vi trenger andre lover som skal beskytte både barn og voksne på nett.

Dette mener vi oppnås gjennom strengere regulering og tydelige krav for databehandling, samt at adferdsbasert reklame og manipulerende design gjøres ulovlig. Tjenestene må kunne modereres av mennesker, og selskapene må ha kontroll på innholdet som distribueres. Hvis vi vil at barn skal kunne ferdes trygt på nett, må første steg være å gjøre det tryggere for alle





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Aldersgrense Sosiale Medier Lovforslag Regjeringen Barnevern

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