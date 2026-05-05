Kritikk mot tilsetting av ny sjef for Helse Bergen: Skyhøye lønninger og frynsegoder

Sentrale helsepolitikere kritiserer prosessen og vilkårene da Marit Lieng ble ansatt som ny sjef for Helse Bergen. Hun får dekket pendlerbolig og flyreiser, noe som skaper mistillit og spørsmål om spesialbehandling. Kritikken reiser også spørsmål om maktkonsentrasjon og dobbeltroller i helsevesenet.

2,5 millioner pluss: Sentrale helsepolitikere på Stortinget kritiserer både prosessen og vilkårene da Marit Lieng ble ansatt som ny sjef for Helse Bergen . Hun skal pendle fra Oslo og får dekket pendlerbolig og flyreiser til og fra jobben.

Dette er historien som gjentar seg. Her er en ny tilsetting med en del frynsegoder som andre ikke har, mener Kjersti Toppe. Vi ser det samme i hele Helse-Norge: en kultur der få personer får veldig mye makt og rekrutterer hverandre. Dette er ikke greit.

Kjersti Toppe kritiserer maktkonsentrasjon og frynsegoder i helse-Norge. Det er ikke bra for tilliten til hvordan norske sykehus blir styrt, mener hun. Også helsepolitisk talsperson i Raudt, Seher Aydar, reagerer på flere sider ved tilsettingen av Lieng. Det er et problem at så mange ledere i helseforetakene har dobbeltroller, skyhøye lønninger og shopper styreverv.

Samme person sitter i styret i ett helseforetak, er leder i et annet, og kommer fra et tredje, hevder Raudt-politikeren Seher Aydar. Raudt-politikeren mener det burde være et minimumskrav at direktøren bor nær jobben hun skal ha ansvar for. At hun skal bo langt unna sykehuset og helseforetaket hun skal ta avgjørelser om, har skyhøy lønn og får årskort på fly, er ekstra provoserende. Alt dette skaper et enormt gap mellom ledelsen og de som jobber på sykehusene.

Senterpartiet mener ledere i helseforetak bør rekrutteres fra den regionen de er i. Det er provoserende når det er så raust for de på toppen, spesielt fordi sykehusene må spare på hver eneste krone, sier Seher Aydar. Marit Lieng selv vil ikke kommentere kritikken. Hun viser til styreleder Rune Haugsdal i Helse Bergen.

Han sier både sluttavtalen og resten av avtalevilkårene er helt standard for de administrerende direktørene i det regionale helseforetaket. Lieng var en veldig kompetent kandidat. Hun gav uttrykk for at hun ikke var interessert i å gå ned i lønn når hun går inn i en såpass stor og ansvarsfull stilling. Haugsdal sier administrerende direktører i de norske helseforetakene får dekket årskort med fly, fordi de reiser så mye rundt.

Du sa heim i Oslo, så hun har ikke fått bu- og driveplikt i Bergen? Haugsdal presiserer at Helse Bergen vil vurdere om årskort eller å dekke enkeltreiser er billigst. Et årskort skal uansett bare brukes til pendling og jobbreiser. Marit Lieng starter opp med akkurat den samme grunnlønn som hun har i Oslo i dag.

Så kommer pendling og opphold her i tillegg, sier styreleder Rune Haugsdal. Alt mulig hemmeligholdelse og alle mulige unntak fra offentligheten er med å skape enda mer mistillit for et system som allerede sliter med tillit, mener hun. Alt her virker som hun har fått spesialbehandling. Det er med å skape spørsmålstegn ved tilsettinger i det offentlige.

Det bør være full offentlighet om søkerlisten til en slik stilling. Dette er en del av velferdsstaten og den offentlige helsetjenesten vår. Helse Bergen har rundt 12.000 tilsette og årlig rundt 700.000 polikliniske kontakter, 72.000 døgnopphold og 32.000 operasjoner, de fleste her ved Haukeland universitetssykehus. Han mener anonymiseringen er i tråd med offentlighetsloven (se faktaboks), også når dette var et lederjobbskifte i det offentlige helsevesenet.

Vi vurderte at anonymisering var innenfor regelverket. Vi må se hen til stillingen vedkommende sitter i. Både loven og Sivilombudet slår fast at terskelen generelt skal være høy for å hemmeligholde søkere til høyere offentlige lederstillinger. Lov om rett til innsyn i dokument i offentlig virksomhet (forkortet: Offentlighetsloven) sier at et offentlig forvaltningsorgan har mulighet – men ikke plikt – til å unnta opplysninger om en søker fra offentlighet.

Jo høyere lederstilling som er utlyst, desto høyere er terskelen for å innfri ønske om anonymitet. Det kan unntas fra innsyn for opplysninger om en søker dersom vedkommende selv ber om det. Ved vurderingen av om en slik oppfordring skal tas til følge, skal det legges vekt på om det knytter seg særlig offentlig interesse til stillingen. Sivilombudet har i denne forbindelse uttalt at terskelen for å unnta søkernavn fra offentlighet heves dersom det er tale om høyere lederstillinger.

Det vil være et tungtveiende argument for å gi mer innsyn at det gjelder stilling av særlig offentlig interesse. At Lieng skulle lede Helse Bergen HF og samtidig sitte i styret til Helse Stavanger, var en potensielt utfordrende dobbeltrolle. Marit Lieng gikk ut av styret i Helse Stavanger 11. april. Agnes Landstad i Helse Vest skriver at administrerende direktører i regionens sykehusforetak i utgangspunktet ikke skal være del av styret til andre sykehusforetak i regionen.

Haugsdal sier at Liengs rolle som styremedlem i Stavanger ikke var tema under tilsettingen av henne. Det er noen diskusjoner mellom Stavanger og Bergen som vi skal håndtere. Men jeg legger til grunn at når hun starter her som administrerende direktør, ligger all lojalitet her i Helse Bergen





