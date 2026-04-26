Kritisk brann i Fitjar spredt seg over stort område – flere evakuert

En stor brann i Fitjar har spredt seg over et stort område, og flere personer er evakuert. Brannvesenet og politiet arbeider sammen for å håndtere situasjonen, og det er sendt ut nødvarsel til befolkningen. Ordfører Wenche Tislevoll opplyser at det er mye røyk og at brannen nærmer seg flere hus. Det arbeides med innkvarteringsmuligheter for de evakuerte.

Like etter klokken 17 meldte brannvesenet at de enn så lenge hadde kontroll og oversikt over situasjonen. Status i 22-tiden var at brannen hadde spredt seg over et stort område.

Sivilforsvaret var i arbeid med 20 personer, og brannhelikoptrene ble satt på bakken for natten, men skulle vurdere situasjonen igjen når det ble lyst. Brannen startet ved Furevatnet og hadde etter hvert beveget seg mot Korsvik. Fra nord til sør dreide det seg om et areal på 1,3 kilometer, ifølge vaktleder Kristine Borgersen i brannvesenet. Det ble sendt ut nødvarsel til dem som befant seg i området, med advarsel om at det kunne bli aktuelt å evakuere flere.

De evakuerte ble samlet ved Øvrebygda skole og ivaretatt der, ifølge en melding fra politiet. Det var ikke meldt om noen personskader i forbindelse med brannen. Da helikopteret ble rekvirert rundt 19.30, ble dette blant annet forklart med at terrenget var ulendt og vanskelig tilgjengelig for bakkemannskap i mørket. Det er ulendt i terrenget, og mannskapene kan ikke gå i ulendt terreng når det er mørkt, sa Borgersen.

Ordfører Wenche Tislevoll opplyste til BT klokken 22 at hun var på vei i beredskapsmøte med kommunen. Det er veldig mye røyk og det nærmer seg noen hus, sa Tislevoll. Like før klokken 23.30 opplyste ordføreren at det nå jobbet med innkvarteringsmuligheter dersom det var behov for det. Hun visste foreløpig ikke om det skulle være på hotell.

Det kan bli flere, men nå er det politiets ansvar å vurdere dette, sa Tislevoll. Politiet opplyste at flere personer i Bergen hadde mottatt nødvarselet som politiet hadde sendt ut til dem som befant seg i Fitjar. Vi har fått høre at det har slått inn på basestasjoner i Vest politidistrikt. Det er sånn som kan skje og er utenfor vår kontroll, sa operasjonsleder Victor Fenne-Jensen.

Brannvesenet og politiet arbeidet sammen for å håndtere situasjonen, og flere enheter var involvert i innsatsen. Det ble også rapportert om at brannen hadde påvirket luftkvaliteten i området, noe som kunne være farlig for beboere med luftveisproblemer. Lokale myndigheter oppfordret befolkningen til å holde seg innendørs og lukke vinduer for å minimere eksponeringen for røyk. I løpet av natten ble det også rapportert om at brannen hadde nådd nærmer seg flere beboelsesområder, noe som førte til økt beredskap blant beredskapstjenestene.

Samtidig ble det arbeidet med å etablere sikre evakueringsruter for de som måtte forlate sine hjem. Brannvesenet hadde også satt opp midlertidig belysning for å sikre at mannskapene kunne arbeide effektivt i mørket. Situasjonen var fortsatt kritisk, men myndighetene var forberedt på å handle raskt om det skulle bli nødvendig. Lokale frivillige hadde også meldet seg til å hjelpe til med innsatsen, noe som var en viktig støtte for de profesjonelle beredskapsenhetene.

Brannen hadde også påvirket dyrelivet i området, og det ble rapportert om at flere dyr hadde blitt reddet fra brannområdet. Samtidig ble det arbeidet med å sikre at dyrene fikk nødvendig hjelp og pleie. Situasjonen var fortsatt i utvikling, og myndighetene oppfordret befolkningen til å følge de offisielle oppdateringene for å holde seg informert om videre utvikling





