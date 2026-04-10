Kritisk politimangel: Storbyer varsler om alvorlig kriminalitet og ber om hjelp

Byrådslederne i Oslo, Bergen og Trondheim slår alarm om kritisk politimangel og økende kriminalitet. De ønsker et møte med justisministeren for å diskutere løsninger, mens Politiets Fellesforbund advarer om en presset situasjon. Regjeringen hevder å ha økt politibudsjettene, men byrådslederne frykter for tryggheten i gatene.

Byrådslederne i Oslo, Bergen og Trondheim slår alarm om en kritisk situasjon i politiet, preget av politimangel og økt kriminalitet. De tre lederne har sendt et felles brev til justisministeren og ber om et møte for å diskutere løsninger. Politiets Fellesforbund støtter bekymringen og advarer om at politiet opererer på et minimumsnivå, og at det kan bli nødvendig å prioritere utrykninger fremfor forebyggende arbeid og patruljering.

Situasjonen er så alvorlig at Bergen vurderer å kutte patruljeringen helt, og kun rykke ut på hendelser. Oslo-politiet bruker store ressurser på sikring av ambassader og bygninger, noe som svekker muligheten til å bekjempe annen kriminalitet. Trondheim opplever også en krevende situasjon, spesielt knyttet til sikkerhetspolitiske utfordringer som krever mer ressurser.\I Bergen har politiet 66 færre politifolk i gatene enn for fire år siden, mens Oslo har fått ti nye politifolk og Trondheim seks i samme periode. Byrådsleder Christine Meyer i Bergen påpeker at Vest politidistrikt har den laveste politidekningen i landet, samtidig som den sikkerhetspolitiske situasjonen er fundamentalt endret. Eirik Lae Solberg, byrådsleder i Oslo, uttrykker bekymring over at kriminelle nettverk etablerer seg i Oslo-området, og at barne- og ungdomskriminaliteten er på et høyt nivå. Han peker også på at Oslo-politiet bruker store ressurser på å vokte ambassader, synagoger, moskeer og bygninger, noe som reduserer ressursene til andre oppgaver. Kjetil Reinskou, byrådsleder i Trondheim, understreker at også Trondheim opplever økte krav til sikkerhet, som tar ressurser fra allerede krevende situasjoner. Politiets Fellesforbund melder om en bekymringsfull utvikling, hvor politiet må levere tjenester på et minimumsnivå, og at stadig flere politifolk finner jobber utenfor politiet.\Statssekretær Joakim Øren fra Arbeiderpartiet mener regjeringen har satset på politiet, og viser til at budsjettene er økt i de tre byene. Han påpeker at det aldri har vært flere politifolk i jobb enn nå. Byrådslederne påpeker at til tross for økte budsjetter, så er utfordringene med ressursfordeling og kriminalitetsbekjempelse fremdeles til stede. De ønsker et samarbeid med justisministeren for å finne løsninger. Politiets Fellesforbund frykter at politiet må drives som en brannstasjon, og at det forebyggende arbeidet blir mindre. Byrådslederne understreker at dette ikke er et partipolitisk spørsmål, men et spørsmål om trygghet for innbyggerne i de største byene. Statssekretæren har tillit til at politiet bruker ressursene effektivt, og påpeker at kriminalitetsbildet kan være utfordrende, og at politiet må prioritere de mest alvorlige sakene





