Kritisk skadet etter skyting på Økern – ingen siktet

En mann i 20-årene er kritisk skadet etter en skyteepisode på Økern i Oslo søndag kveld. Politiet har sjekket ut flere personer, men ingen er per nå siktet i saken. Etterforskningen fortsetter.

En ung mann i 20-årene kjemper for livet etter en skyteepisode som fant sted på Økern i Oslo søndag kveld. Tilstanden til mannen er kritisk, og han er nå under medisinsk behandling.

Politiet bekrefter i en pressemelding at de har intensivert etterforskningen for å finne de ansvarlige for denne alvorlige hendelsen. Skytingen skjedde i et område nær en fotballbane, hvor det samtidig pågikk kamper. Dette skapte naturlig nok en kaotisk og skremmende situasjon for både spillere, tilskuere og andre som befant seg i nærheten. Politiet understreker at det er fullstendig uakseptabelt at slike voldelige handlinger finner sted i det offentlige rom i hovedstaden.

I løpet av natten ble det foretatt flere pågripelser i forbindelse med saken. Først ble én person pågrepet og senere ytterligere to personer innbrakt til politistasjonen for avhør. Imidlertid ble alle tre personene sjekket ut av saken i løpet av natten, og den personen som tidligere var siktet, ble løslatt. Politiet opplyser at de ikke fant tilstrekkelig bevis for å opprettholde siktelsen mot disse individene.

Dette betyr at etterforskningen nå fortsetter med å fokusere på andre potensielle spor og mistenkte. Politiet har utført livreddende førstehjelp på stedet før ambulansepersonell ankom og overtok behandlingen av den skadde mannen. Det er viktig å understreke at politiet ikke har informasjon som tilsier at det nå skal være noen umiddelbar fare for publikum, men de oppfordrer likevel alle til å være oppmerksomme og melde fra om eventuelle mistenkelige observasjoner.

Politiet appellerer nå direkte til gjerningspersonen eller personer om å melde seg til politiet. De understreker at det er i alles interesse at saken blir oppklart raskt og at de ansvarlige blir stilt for retten. Politiet er tydelige på at de vil fortsette etterforskningen med full styrke og vil bruke alle tilgjengelige ressurser for å finne ut hva som skjedde og hvem som står bak skytingen. De jobber med å sikre spor, avhøre vitner og analysere overvåkningsmateriale fra området.

Sikkerheten til innbyggerne i Oslo er høyeste prioritet, og politiet vil gjøre alt de kan for å forhindre at slike hendelser skjer igjen. Samtidig er det viktig å huske på at dette er en pågående etterforskning, og at politiet ikke kan dele alle detaljer med offentligheten for å unngå å kompromittere etterforskningen. Politiet vil komme med ytterligere oppdateringer når de har mer informasjon å dele.

Denne hendelsen har naturlig nok skapt bekymring i lokalsamfunnet, og politiet er opptatt av å opprettholde trygghetsfølelsen. De vil derfor være synlige i området og tilby informasjon og støtte til de som trenger det





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Tyveri i butikk – Politiet leter etter to mennPolitiet etterforsker et tyveri av smykker og verdiartikler i en butikk. Verdien er anslått til oppunder en halv million kroner. To menn i 30- til 40-årene er mistenkt.

Read more »

Slåsskamp på Friggfeltet – politiet leter etter mann med macheteEn person er skadet etter en hendelse på Friggfeltet. Politiet rykket ut etter melding om knivstikking, men fant ingen knivstukket person. Skadene viser seg å være slagskader. Politiet leter etter en mann med machete.

Read more »

Politiet fryktet bombe i OsloSøndag ble det registrert et jordskjelv i Oslo. Det har ført til telefonstorm hos nødetatene.

Read more »

Skyting på Økern i Oslo – én person skadetEn person er skadet etter en skyteepisode på Økern i Oslo. Politiet leter etter gjerningspersoner og har iverksatt en omfattende etterforskning. Hendelsen skjedde i nærheten av Lørenbanen, og flere vitner har meldt om panikk og frykt.

Read more »

Skudd avfyrt ved fotballbane på Økern – ingen skadetEn person ble pågrepet og løslatt etter skyting nær en fotballbane i Oslo. Politiet etterforsker saken, men har foreløpig ingen mistenkte. Flere vitner rapporterte om skudd under en fotballkamp for barn og tenåringer.

Read more »

Skyting på Økern – mann kritisk skadetEn mann i begynnelsen av 20-årene ble funnet skutt ved Lørenbanen søndag kveld. Politiet gjennomfører søk etter gjerningspersoner og har avhørt vitner. Flere personer ble pågrepet, men senere løslatt. Etterforskningen pågår.

Read more »