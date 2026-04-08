Kritisk tap for villreinflokk på Utvikfjellet: Fem drektige simler drepne i påkøyrsel

Ei tragisk hending på Utvikfjellet har ført til eit kritisk tap for ein liten villreinflokk. Fem drektige simler blei drepne i ei påkøyrsel, noko som vekkjer bekymring for flokkens framtid og den genetiske variasjonen. Politiet etterforskar saka.

Fem drektige simler i ein liten villreinflokk på Utvikfjellet er blitt tragisk drepne i ei påkøyrsel . Dette uheldige hendinga utgjer eit kritisk tap for den allereie vesle flokken, som berre tel 50 dyr. Hendinga reiser bekymringar for flokkens framtid, då tapet kan få alvorlege konsekvensar for den genetiske variasjonen og føre til auka risiko for innavl. Politiet har allereie starta etterforsking for å avklare detaljane rundt ulukka.

Dette er ei hending som understrekar sårbarheita til villreinen og behovet for å ta omsyn til dyrelivet i trafikken. Det er svært uvanleg at villrein blir påkøyrde, noko som gjer denne hendinga endå meir bekymringsfull. Norsk villreinsenter har understreka viktigheita av å forstå årsaka til ulukka og korleis slike hendingar kan unngåast i framtida. Det er spesielt kritisk å miste så mange simler, spesielt når dei var drektige og venta kalvar i mai. Leiar i Svartebotnen villreinslag, Pål Sandal, uttrykker djup bekymring for tapet. Flokken, som allereie er liten, blir svekka av tapet av fem viktige simler. Roy Andersen, dagleg leiar i Norsk villreinsenter Nord, poengterer at villrein i dag stort sett held seg innanfor sine respektive fjellområde og sjeldan kryssar trafikkerte vegar. Dette gjer påkøyrsler av villrein til ein uvanleg hending. Sjølv om det finst enkelte område, som Svartebotnen, der rein kan kryssa vegen, er det ikkje noko daglegdags problem. Tapet av desse simlene er eit alvorleg tilbakeslag for flokken på Utvikfjellet. Dette er den første registrerte påkøyrselen av villrein i området, noko som gjer hendinga historisk. Villreinstamma i Vestland er ein av dei minste i Noreg, og målet er å ha mellom 60 og 70 vinterdyr. Å miste fem av dei femti dyra er derfor eit stort tap. Dette vil gjere det vanskelegare å oppnå målet om ei berekraftig stamme. Utfordringane ligg i å oppretthalda ein sunn genetisk variasjon i ein liten flokk. Tapet av desse drektige simlene vil redusera den genetiske variasjonen ytterlegare og auka faren for innavl. Politiet er i gang med etterforskinga for å avklara hendingsforløpet. Politioverbetjent i Gloppen, Nils Ove Roset, opplyser at dei vil avhøyra sjåføren og eventuelle vitne for å få ei fullstendig forståing av kva som skjedde. Dei erkjenner at når villrein ferdast i flokk, kan ei påkøyrsel dessverre føra til at fleire dyr blir råka





Villrein Påkøyrsel Utvikfjellet Genetisk Variasjon Innavl Dyr

