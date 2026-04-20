Krona styrker seg markant: Nå kan du spare stort på årets sommerferie

Den norske krona har nådd sitt sterkeste nivå mot euro på over tre år. Eksperter råder ferieklare nordmenn til å forhåndsbetale reiseutgifter nå for å sikre seg gunstige kurser.

Den norske krona har den siste tiden vist en imponerende styrke mot de store internasjonale valutaene, noe som gir norske ferieplanleggere gode nyheter rett før sommeren. Mandag ble det registrert at kursen for en euro falt under den psykologiske grensen på 11 kroner, og landet på 10,97 kroner. Dette representerer den billigste europrisen vi har sett på over tre år, hvis vi ser bort fra et kortvarig blaff i mars.

For mange nordmenn som planlegger ferie i Europa eller i Danmark, betyr dette at feriebudsjettet plutselig har fått mer kjøpekraft. Særlig danske kroner har blitt betydelig rimeligere, med en pris på 1,46 kroner mot fjorårets 1,60 kroner, noe som gjør ferieopphold hos vår nabo i sør merkbart mer fordelaktig. Sjeføkonom Kyrre M. Knudsen i Sparebank 1 Sør-Norge peker på at dette er et gunstig tidspunkt for å forhåndsbetale ferieutgifter som hotellopphold, attraksjonsbilletter eller leiebil. Ved å sikre seg dagens kurs, beskytter man seg mot potensielle svingninger i valutamarkedet. Knudsen argumenterer med at etter en så markant styrking av krona, er sannsynligheten for at den svekker seg igjen i fremtiden kanskje større enn at den fortsetter å klatre til nye høyder. Han råder derfor forbrukere til å gripe muligheten nå mens krona er sterk, da man aldri kan garantere hva fremtidige markedskrefter bringer. Den nåværende styrkingen drives i stor grad av renteforskjeller, da investorer ser mot Norge grunnet forventninger om høyere norske renter sammenlignet med utlandet over de neste årene, samt gunstige bevegelser i olje- og gassprisene. Samtidig er det knyttet spenning til hvordan geopolitiske faktorer og internasjonal politikk vil påvirke kronekursen videre utover året. Dollaren har også falt betydelig, noe som gjør ferier i USA langt rimeligere enn under den sterke dollaren vi opplevde tidligere i 2022 og 2023. Likevel understreker ekspertene at valutamarkedet er preget av store svingninger og uforutsigbarhet. Potensielle endringer i oljeprisen, fredsprosesser i Midtøsten eller politiske grep fra amerikanske myndigheter kan raskt endre bildet. Selv om mange håper på en enda sterkere krone, er det ingen garantier. Derfor fremstår strategien med å betale ned det man kan i dag som en fornuftig forsikring for privatøkonomien. Ved å handle nå, kan nordmenn i praksis spare betydelige summer på sommerferien, noe som gir økt rom for andre aktiviteter i løpet av ferieukene





Nettavisen / 🏆 1. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Kronekurs Valuta Ferie Økonomi Sparebank 1

United States Latest News, United States Headlines

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »