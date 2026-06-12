Kronekursen svekkes etter Trumps avtale-uttalelse

Kronekursen ble på det meste svekket med rundt fem øre mot dollar og euro etter nyheten om at USAs president Donald Trump melder om at en avtale med Iran er nært forestående. Oljeprisen faller rundt tre prosent til 86 dollar fatet, og det går ut over oljeaksjene på Oslo Børs.

KortversjonenOppsummeringen er laget med kunstig intelligens og kvalitetssikret av E24s journalister. Nok en gang melder USAs president Donald Trump om at en avtale med Iran er nært forestående.

Kronekursen ble på det meste svekket med rundt fem øre mot dollar og euro etter nyheten. Oljeprisen faller rundt tre prosent til 86 dollar fatet, og det går ut over oljeaksjene på Oslo Børs. Blant annet faller Equinor rundt åtte prosent, og Aker BP og Vår Energi faller nesten like tungt. Slik gikk det med kronen fredag formiddag: - Oljeprisen er på vei ned - Det er nok litt todelt, forklarer Dane Cekov i Sparebank1 Markets.

- Oljeprisen er på vei ned, både fordi markedet holder en knapp på at eskaleringen i Midtøsten den siste tiden bare er forhandlingstaktikk og at en avtale kan være nær. Man skal nok ta dette med en klype salt etter at Trump har snakket om fredsavtale mer enn tyve ganger, men markedet tror i hvert fall på det, sier han.

Les også Dette skjer med oljeaksjene nå Den andre forklaringen på at kronen svekkes er at renteforventningene i Norge har kommet litt ned etter flere nøkkeltall i det siste, samtidig som Den europeiske sentralbanken hevet sin rente torsdag. - Det kan også ha bidratt til en svakere krone. Men vi er fortsatt bare på 11 kroner mot euro, fra rundt 10,75 kroner på det meste, sier Cekov.

Les også Den europeiske sentralbanken hever renten Mindre gunstig i fotball-VM Isolert sett vil en svekkelse av kronen mot dollar gjøre det noe dyrere for dem som er i USA og bruker mye penger på fotball-VM. Men effekten er nok begrenset, mener Cekov. - De har nok betalt for hotell og flybilletter tidligere. Og kronen er fortsatt betydelig sterkere mot dollar enn den var ved starten av året, sier han.

- Så det er fortsatt gunstigere å handle i USA enn det var ved nyttår. Utviklingen mot dollaren har vært god den siste tiden, sammenlignet med de siste årene. - Og Europa-ferien i år blir ikke fullt så billig som vi kanskje trodde? - Valutakursene endres stadig.

I den grad man booker og betaler ferien nå, så har man fortsatt sikret seg en rabatt på ti prosent sammenlignet med desember. Europaferien er fortsatt billigere enn den var for et halvt år siden, selv om kronen svekker seg litt nå, sier han. - Bare å vente en korreksjon Svekkelsen av kronen kommer etter en en kraftig styrking i starten av året.

I desember var euroen verdt hele 12 kroner, men på det meste i mai var kronen nede i 10,70 kroner. - Så det var bare å vente at det ville komme en korreksjon. Samtidig har vi fortsatt en mye sterkere krone enn det vi hadde for seks måneder siden, sier Cekov. - Jeg holder fortsatt en knapp på en noe svakere krone på mellomlang sikt.

Vi kan fort se 11,50 kroner mot euro hvis freden varer og energiprisene kommer ned. Men jeg tror kronen likevel vil ha en bedre utvikling enn det vi så i 2023 og 2024, sier han. Skulle den kommende freden som nå varsles i Midtøsten bli varig, vil det kunne svekke kronen, påpeker Cekov. - Hvis det blir fred i Midtøsten, blir kronen noe svakere.

For at den skal styrke seg igjen, så kreves det at krigen fortsetter og oljeprisen stiger igjen. Det vil også være negativt for nordmenn, selv om kronen isolert sett ville styrke seg, sier han. - Skulle Norges Bank heve renten neste uke, så ville det også kunne styrke kronen. Men det tror jeg ikke vil skje, og jeg tror heller ikke at folk ville juble over en sterkere krone hvis det skyldtes en renteheving





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