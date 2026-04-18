Kronen styrker seg – Nordea Markets venter videre oppgang

Nordea Markets tror den norske kronen vil styrke seg ytterligere de neste to årene. Analytikerne peker på en svakere dollar og økt kapitalflyt til Norge, drevet av energisikkerhet, som sentrale årsaker. Euroen ventes å falle til 10,75 kroner og dollaren til 8,60 kroner ved slutten av året. Renteforskjeller mellom Europa og USA, samt geopolitiske faktorer, er sentrale drivere for valutamarkedet.

Den norske kronen har nylig vist styrke mot både amerikanske dollar og euro, og når årets sterkeste nivåer. Fredag var det imidlertid betydelig bevegelse i valutamarkedet etter rapporter om at Hormuzstredet skulle gjenåpnes for kommersiell trafikk. Disse meldingene ble imidlertid tilbakevist lørdag, da Iran annonserte gjeninnføring av restriksjoner for skipstrafikk i stredet.

Denne utviklingen understreker den volatile naturen til internasjonale relasjoner og dens direkte innvirkning på globale finansmarkeder, inkludert valutakurser. Makroøkonomer og valutaanalytikere hos Nordea Markets, Sara Midgaard og Henrik Unell, spår en videre styrking av den norske kronen de neste to årene. De begrunner dette med forventninger om en svakere amerikansk dollar og økt kapitalflyt til Norge. Energisikkerhet antas å forbli et sentralt tema i globale markeder, noe som kan favorisere Norge som energileverandør. Ifølge Midtgaard forventes det at euro vil handles til 10,75 kroner og dollar til 8,60 kroner ved utgangen av året. Disse prognosene er basert på en analyse av globale makroøkonomiske trender, inkludert renter og politisk stabilitet. Valutabevegelsene påvirkes i stor grad av ulike renteutsikter i Europa og USA. Nordea Markets forventer at Den europeiske sentralbanken vil heve renten fire ganger i løpet av året, mens den amerikanske sentralbanken, Federal Reserve, antas å holde renten uendret. En mindre renteforskjell mellom eurosonen og USA vil sannsynligvis føre til en svakere dollar. Videre pekes det på at den politiske situasjonen i USA kan ha redusert investorers tillit til den amerikanske staten, noe som kan motivere en kapitalflukt til andre investeringsmarkeder. Europa og Japan er blant de største utenlandske långiverne til USA, men økte investeringsbehov innen forsvar og infrastruktur, spesielt i Europa, kan føre til at disse landene reduserer sine beholdninger av amerikanske statsobligasjoner. Dette kan igjen bidra til å svekke dollaren. Økt fokus på energisikkerhet etter krisen i Midtøsten kan også styrke kronen ved å stimulere investeringer i norske olje- og gassprosjekter. Samtidig er det viktig å merke seg at faktorer som fallende oljepriser eller en svekkelse i kronekjøp fra Norges Bank kan føre til en svekkelse av kronen. En eskalering av konflikten i Midtøsten kan føre til høyere energipriser og dermed styrke kronen, men samtidig kan det føre til fall i aksjemarkedene, noe som kan svekke kronen. Konklusjonen er at effekten på kronen ved økt uro ikke er entydig. Norges Bank har redusert sine kronekjøp, noe som kan påvirke valutamarkedet negativt for kronen. Totalt sett gir disse faktorene et komplekst bilde for kronekursens fremtidige utvikling, med både styrkende og svekkende krefter i spill. De amerikanske finansieringsbehovene forventes å øke betydelig, og med europeiske og japanske interesser som skifter mot hjemlige investeringer, kan dette legge ytterligere press på dollaren. Analytikerne understreker at selv om visse faktorer taler for en sterkere krone, er det også betydelige usikkerhetsmomenter som må tas i betraktning. Vekst i europeisk forsvar og infrastruktur, samt Japans behov for å øke egen gjeldsfinansiering, kan føre til en redusert etterspørsel etter amerikanske statsobligasjoner. Dette skiftet i investorpreferanser er en nøkkelfaktor i Nordea Markets prognose om en svakere dollar og en sterkere norsk krone. Samtidig kan en uventet økning i globale energipriser, som en følge av geopolitiske spenninger, gi en midlertidig styrking av kronen, men potensielt også føre til markedsuro som kan ha motsatte effekter. Den norske kronens skjebne er således tett knyttet til både internasjonale finansielle strømmer, globale energimarkeder og ikke minst den politiske stabiliteten i sentrale verdensregioner





e24 / 🏆 20. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Norsk Krone Valutakurs Nordea Markets Økonomi Renter

United States Latest News, United States Headlines

