Kronen svekkes etter fredsavtale-meldinger: Oljeprisfall og renteplassering i fokus

Den norske kronen har svekket seg mot euro og dollar i kjølvannet av rapporter om en kommende fredsavtale mellom USA og Iran. Målet er å skape en mer stabil global økonomi med lavere energipriser. Dette skaper usikkerhet rundt Norges Banks kommende rentebeslutning og kan påvirke turisme og inflasjon.

Norsk kronen har mandag svekket seg mot sentrale valutaer som euro og dollar, i kjølvannet av meldinger om en mulig fredsavtale mellom USA og Iran.

Infronts data viser at en euro ble verdt rundt 11,05 kroner, mens en dollar kostet 9,52 kroner. Dette skjedde kort tid før klokka 19. Kronen har i løpet av våren styrket seg betydelig mot disse valutaene, noe som delvis skyldes høyere oljepriser. Seniorøkonom Oddmund Berg hos DNB Carnegie forklarer at mye av den tidligere styrkingen var drevet av oljemarkedet.

Oljeprisen på Nordsjøolje falt imidlertid mandag kveld til 83,1 dollar per fat, en nedgang på nesten fire dollar siden fredag. Berg påpeker at en Fredsavtale mellom USA og Iran, som forventes å lettere på energimarkedet, vil kunne svekke kronen videre, siden en stor del av den pågående kronestyrkingen var oljedrevet. DNB Carnegie har oppdatert sin prognose for kronekursen i mai og forventer at en euro vil koste rundt 11,40 kroner om et år.

Berg uttaler at en fredsavtale og fallende energipriser vil motvirke kronens styrking. Sparebank 1 Markets sin seniorstrateg Dane Cekov legger vekt på at lavere og mer stabile energipriser samt synkende renteforventninger har bidratt til en styrking av euroen. Han peker på at Europa har rammet hardere av høye energipriser enn USA og Norge, og at en stabilisering av markedet vil styrke den europeiske økonomien. Dette kan føre til en dyrere sommerferie i Europa for norske turister.

Cekov tror kronen vil holde seg rundt 11,40 mot euroen i løpet av sommeren, men understreker at fredsavtalen til slutt er positivt for norsk økonomi ettersom det reduserer risikoen for renteheving og høyere inflasjon. Imidlertid er utviklingen usikker og vil avhenge av energiprisenes fald, Norges Banks rentebeslutning torsdag 20. juni og den videre globale økonomiske utviklingen. Markedet forventer at Norges Bank vil holde styringsrenten på 4,25 prosent, men en heving er ikke utelukket.

Berg understreker at om sentralbanken ikke gir signaler om en ny renteøkning, kan det svekke kronen ytterligere. Han beskriver valutamarkedet som svært vanskelig og peker på at kronen på kort sikt er svært følsom for endringer i oljepriser og renteutslipp. Dette innebærer at sommerensviklingen for kronen er vanskelig å forutsi. Cekov på sin side bemerker at norsk krone allerede har vært en av de beste performende valutaene så langt i år, og at en fredsavtale minsker sannsynligheten for ytterligere renteheving.

Han tror derfor ikke at Norges Bank vil øke renten denne uken





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