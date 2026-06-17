Kronprins Haakon avlyser flere oppdrag etter transplantasjon av kronprinsesse Mette-Marits lunger

Etter at kronprinsesse Mette-Marit har gjennomgått en vellykket lungetransplantasjon, har kronprins Haakon gjort flere tilpasninger i sin agenda for å være ved siden av sin hustru. Slottet har bekreftet at operasjonen var vellykket, og takker for den mottatte omtanken.

Tirsdag ble detkjent at kronprins Haakon avlyste tirsdagens og onsdagens program. Samtidig opplyste Slottet at han vil gjøre tilpasninger i sitt program for å være sammen med kronprinsessen i denne perioden.

Et lite døgn senere, onsdag formiddag, opplyser Slottet at kronprinsesse Mette-Marit har fått nye lunger. Transplantasjonen skal være vellykket. Onsdag ettermiddag skriver VG at kronprins Haakon avlyser ytterligere oppdrag denne uken. I morgen skulle kronprinsen sammen med kong Harald og dronning Sonja ta imot utenriksminister Espen Barth Eide (Ap) og sjefen for Heimevernet, generalmajor Frode Ommundsen.

Nå er kronprinsen fjernet fra programmet, skriver VG. Også audiensen med sjefen for Heimevernet melder kronprinsen avbud fra. Nettavisen har forsøkt Slottet for en kommentar til hvorfor kronprins Haakon avlyser morgendagens program. Den neste oppdateringen om Kronprinsessens helsetilstand planlegges ved utskriving fra Rikshospitalet, opplyser Slottet onsdag formiddag.

I pressemeldingen fra Slottet onsdag formiddag takker kronprinsparet for omtanken de har fått den siste tiden. Kommunikasjonssjef ved det kongelige hoff, Guri Varpe, skriver i en e-post til Nettavisen at de viser til det avdelingsleder Arnt Fiane ved Thoraxkirurgisk avdeling på Rikshospitalet sa under pressekonferansen for en tid tilbake. Der han beskrev hvordan en lungetransplantasjon gjennomføres. Som vi har formidlet så vil kronprinsen gjøre tilpasninger i sitt program for å være sammen med kronprinsessen i denne perioden





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