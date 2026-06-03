Kronprins Haakon avslutter Japan-besøk i regn og uvær

Kronprins Haakon avslutter sin offisielle reise til Japan under ekstremt regnvær. Tyfonen Jangmi truer flytrafikken, men planen for hjemreisen er foreløpig uendret. Besøket har styrket norsk-japansk samarbeid, samtidig som kronprinsessen på hjemmebane påvirker programmet.

Kronprins Haakon avsluttet onsdag sin tre dager lange offisielle reise til Japan , en tur preget av både diplomatisk arbeid og personlige utfordringer. Regn et høljet ned over Tokyo da kronprinsen startet sin siste arbeidsdag i landet, med meteorologiske rapporter om opptil 100 millimeter nedbør i løpet av døgnet.

Tyfonen Jangmi, som har fått navnet sitt fra et koreansk ord for en blomst, truet med å påvirke flytrafikken og skape flomfare. Slottets kommunikasjonssjef Guri Varpe bekreftet imidlertid at planen for hjemreisen foreløpig var uendret, til tross for de voldsomme værforholdene. Dagbladets utsendte rapporterte om gatebilder der paraplyer var nærmest ubrukelige, ettersom regnet kom i så store mengder at folk ble våte både ovenfra og nedenfra.

Kronprinsens besøk hadde som mål å styrke samarbeidet mellom Norge og Japan, særlig innen fiskeri og havbruk. Tirsdag besøkte han sushikjeden Sushiro i Tokyo, der han fikk smake norsk fisk som er sterkt representert i det japanske matmarkedet. Opprinnelig skulle kronprinsen også reise til havnebyen Hachinoe, men dette programpunktet ble avbrutt på grunn av kronprinsesse Mette-Marits helse. I stedet reiste Norges fiskeri- og havminister Marianne Sivertsen Næss til Hachinoe.

Kronprinsen opplyste også under et pressemøte i Tokyo mandag at kronprinsesse Ingrid Alexandra, som befinner seg i Australia, vil reise hjem for å være nær sin mor. Hvor lenge hun blir, skulle familien finne ut av. Den ekstreme nedbøren skapte bekymring for kronprinsens hjemreise, men Slottet holdt fast ved at planen foreløpig stod. Lokale myndigheter advarte om mulige oversvømmelser og forstyrrelser i kollektivtrafikken.

Dagbladets fotograf og reporter fulgte kronprinsen gjennom de siste timene i Japan, og dokumenterte hvordan været preget stemningen. Til tross for utfordringene, ble besøket beskrevet som vellykket med tanke på de bilaterale relasjonene. Kronprinsens engasjement for å fremme norske interesser i Japan, kombinert med den personlige situasjonen med kronprinsessens helse, ga turen en spesiell dimensjon. Nå gjenstår det å se hvordan været vil påvirke hjemreisen, men foreløpig holder planen





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