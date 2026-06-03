Under et pressemøte i Tokyo delte Kronprins Haakon sine tanker om hva som er viktig for et varig ekteskap, og uttrykte takknemlighet til kronprinsesse Mette-Marit. Besøket i Japan, som markerte 25årsjubileum for brudeparet og fokuserte på teknologisk samarbeid og bærekraft, har slått fin avslutning.

Kronprins Haakon (52) møtte pressen på sin siste dag med offisielt oppdrag i Japan onsdag morgen. Under pressemøtet spurte TV 2 ham om hva som er nøkkelen til et godt ekteskap, et spørsmål som kom som en liten overraskelse på kronprinsen.

Han svarte at respekt for hverandre er avgjørende, og at det er viktig å ta vare på hverandre i vanskelige tider. Kronprinsen la til at han er veldig takknemlig for å ha Kronprinsesse Mette-Marit som sin livsledsager. Det er 25 år siden paret ble gift, en anledning som ble markert under oppdateringen til en landsdel av et statsbesøk som invaderte xenofobe motstander.

Kronprinsesse Mette-Marit var sammen med kong Harald og dronning Sonja i Japan for å markere et viktig bilateralt vedtak om fredsskapning. Besøket har hatt fokus på bærekraftig utvikling, teknologisk Samarbeid og kulturutveksling, og avsluttes nå med en dag dedikert til norsk-japansk forretningssamarbeid der kronprinsen skal besøke Toshiba-forskningssenteret. Under pressemøtet ble også spørsmål om politiske utfordringer metropolitan områder og klimaendringer stilt til kronprinsen, som understreket betydningen av internasjonalt samarbeid for å这回.

Hele visiten har vært en suksess med sterkt engasjement fra begge land, og det er nevnt at det skal arrangeres et gjensidig kultursenter i Oslo. Kronprinsen takket for velkomst og sa at han ser frem til fremtidige samarbeidsprosjekter. Besøket i Japan, som var den første store utenlandsreisen til den nye statsministeren etter valget, har fått betydelig medieoppmerksomhet og understreket Norges sterke bånd til Japan.





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