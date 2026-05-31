Kronprins Haakon deltar i et tettpakket offisielt besøk i Japan som skal fremme norsk næringsliv og samarbeid innen teknologi, hav og forsvar. Reisen er forkortet på grunn av alvorlig sykdom hos kronprinsesse Mette-Marit og dronning Sonja, noe som har skapt et presset climate rundt den diplomatiske oppdraget. Kronprinsen viste seg aapent i en presskonferanse forrige tirsdag, der han svarte spørsmål om konens tidligere forhold til Jeffrey Epstein, Marius Borg Høibys kommende dom og tilliten til monarkiet. Besoket skal også unngå skandale foran keiserfamilien, og fokus legges paa bilde av sushi, sake og naeringsavtaler. Det berører emner som helse, pliktfolelse, modernisering av monarkiet og Norges utenrikspolitikk i Øst-Asia.

Kronprins Haakon ankommer Tokyo mandag for et tre dager langt offisielt besøk til Japan sammen med et hoyt profilert delegation som inkluderer representanter fra Slottet og norsk naeringsliv .

Besoket skulle egentlig vare i fire dager, men er redusert til tre dager på grunn av bekymring for kronprinsesse Mette-Marit sin helse. Etter en presskonferanse i Oslo forrige tirsdag, der kronprinsen var aapent om flere kontroversielle temaer, inkludert konens fortidlige forhold til Jeffrey Epstein, er fokus naa helt paa reisens formaal: a fremme norsk naeringsliv og samarbeid innen havn, sjomaat, teknologi og forsvarsavtaler med Japan.

Hans reiseplan inkluderte besok til havnebyen Hachinohe med Shinkansen-tog, men denne delen av programmet ble avlyst da han reiste hjem tidligere. Samtidig har det vaert mye sykdom i Kongefamilien: Dronning Sonja ble innlagt med hjerteflimmer og hjertesvikt, og kronprinsessens lungesykdom har forverret seg. Kong Harald har vaert ute av stand til aa reise paa statsbesøk i seks aar, saa denne turen er spesielt viktig for a vise norsk naeringslivs styrke.

I april var kronprinsen i More og Romsdal for a faa en forstaelse av fiskeindustrien som leverer tunfisk og makrell til Japan. Likevel skal besoket ikke bare vaere om aapne kontrakter: det skal ogsaa skape bilder av sushi, sake og norsk-japansk samarbeid for aa unngaa eventuelle skandalepressesar om Epstein-saken.

Det er tydelig at kronprinsen balanserer pliktfolelse mot familiebehov, og selv om reisen er tettpakket med møter med japanske myndigheter, forskningsmiljøer og naeringsledere, har han tatt tid til aa delta i den aarlige fotballkampen paa Skaugum tidligere denne uken, viser at han prøver a opprettholde en normalitet. Marius Borg Hoiby, som er et annet belastningende tema for kongefamilien, skal faa dom 15 dager etter at reisen starter, noe som ogsaa henger over hodet til alle involverte.

Kort sagt: Denne reisen er en av de viktigste diplomatiske oppdragene kronprinsen har hatt pa lang tid, men den foregår under en ekstremt presset periode for familien, hvor helsebekymringer og skandaler truer med aa overskygge det naeringspolitiske budskapet. Av og til er livegenskaper, og det er klart at han har mye paa hodet samtidig som han skal representere Norge paa et høyt nivå.

Slik sett er det begrenset hvor mye han kan sies aa ha kontroll over, og reisen har allerede vist seg aa være mer en pr-innsats for aa rice over for den eksterne pressen enn en ren naeringsreis. Nesten hver eneste dag i hans agenda var fylt opp med møter, og likevel valgte han aa forkorte den for aa være hjemme hos sin syke kone. Det er en human balanse, men den koster ham noen av de planlagte møtene.

Den japanske siden har forberedt seg paa et besok med toppolitikere og keiserfamilien, og det er usikkert hvorvidt kronprinsen will bli hilst velkommen med like mye prakt etter at han reduserer reisetiden. Ikke mindre viktig er at besoket skal resultat i konkrete avtaler innen forsvars- og beredskapssamarbeid, spesielt med tanke paa spenningene i Ost-Asias region. Norge har lenge hatt et nært forhold til Japan gjennom sjømat, men naa skal det brettes ut til teknologi og defensiv teknologi.

Det er en strategisk satsing som ligger i kjerneområdene til Norges utenrikspolitikk, og som forventes aa bli mottatt positivt av den japanske regjeringen. I en tid da Haakon selv har vaert omsatt i media av sin egen konens fortid, er det opplagt at han vil benytte denne anledningen til aa innlemme alle de negative hendelsene til et positivt narrativ: familien holder sammen, vi jobber videre med det som er viktig for Norge.

Det er likevel vanskelig aa ikke lese mellom linjene: reisen er en flyktighet fordi den er en annen slags offentlighet. Pressen i Japan vil sikkert ogsaa stille spørsmaal, men det er lov aa anta at det japanske pressen ikke vil stille ubehagelige spørsmål. Det er ikke uvanlig at en aa velge hvilke spørsmaal man skal svare paa i advance, og at man kun prater med utvalgte medier.

For Norges vedkommende, som er et lite land avhengig av internasjonalt samarbeid, er det likevel viktig at alle aspekter av en slik reise blir dokumentert, inkludert at kronprinsen kan vise seg aa vaere en representant for moderne, aapne verdier, samtidig som han viser respekt for den japanske takt og høflighet. I det hele tatt, denne artikkelen dekker en kompleks situasjon hvor personlig helse, offentlig rolle, og naeringsinteresser krysser hverandre.

Det som foregikk i Oslo tirsdag var en aapning av et vindu til prinsesse Mette-Marit sin interne liv, og det var sikkert ingen tilfeldighet at det skjedde like før hun skulle reise til Japan. For strategiske poeng, hadde man lyst til aa presse alt ut paa en gang for at det ikke skulle bli et uheldig inntrykk under selve besoket.

Det har, uansett, ikke stoppet spesulasjonene, og reisen vil sannsynligvis bli fulgt med et norsk mediekorps som vil se etter hver lille feil eller hver ubekvem situasjon. For kronprinsen er det en slitasje: aa skal simultaneously håndtere en offentlig rolle der alt man gjør blir sett, samtidig som man har et privat liv av kompleks karakter. Med tanke aa reisetid er det uheldig at man måtte redusere den.

Japan er et viktig marked for norsk sjømat, og naa satser man ogsaa paa teknologisamarbeid. Det er ingen hemmelighet at utenriksdepartementet har jobbet lenge med aa forberede denne turen, og at den hadde et symbolsk verdi fordi den skulle vaere kongens første statsbesok i seks aar. Noe av det som gjor denne reisen unik, er at den foregik etter at prinsesse Mette-Marit har vaert borte fra offentligheten i en aarene.

Hun har hatt en lang rekonvalesens, og det er aapenbart at hun trenger fortsatt omsorg. Hvis kronprinsen hadde mottatt en spesifikk helsebekymring om sin kone precis etter ankomsten i Tokyo, er det ikke rart han valgte aa reise hjem. Det var et veloverveiet valg, selv om det har en pris. Alle aspekter av hans offentlige liv viser en mann som baerer et stort ansvar, og som prøver aa gjøre det beste av en vanskelig situasjon.

Han er en del av en stort familie med mange plikter, og likevel er han fokusert paa de oppgavene som er definert som hans egen: representere Norge i utlandet, legge til rette for samarbeid og fremme norsk interesse. Da reisen startet, var det klart at alt skulle gjennomføres med stor nøyaktighet, men helsen til hans ektefelle overskygger alle andre hensyn.

Samtidig har han vist seg aa vaere en sterk personlighet som kan håndtere pressen og svare aapent paa selv de mest private spørsmaal. Det var en sjeldent aapning i Oslo, som mange kommentatorer tolket som en forsiktig forberedelse til aa møte eventuelle spørsmaal i Japan. Det er imidlertid ikke sikkert det var en god strategi: jo mer man sier, jo mer kan det gis oppmerksomhet til.

I hvert fall, den historiske importen av besoket er uansett at Norge fornyer sine bånd til Japan i en tid da Asia er i fokus. Nye avtaler kan bli undertegnet, og norske bedrifter vil faa tilgang til et meget stort marked. Budskapet er at Norge er aapent for forretninger, og at vi er et stabilt land med et trygt monarki. Selv om familien har sine utfordringer, er vi fortsatt et godt valg for samarbeidspartnere.

Slik sett, kan å redusere reisetiden til tre dager fra fire være sett som et praktisk valg for aa holde fokus paa det som er viktigst: helsen til en naerstaende, samtidig som han oppfyller sine plikter. Det er en balansegang som faenget. Alt i alt, denne reisen viser at moderne monarki maa balansere det personlige med det offentlige, og at pressen vil se etter hver lite rot i stoffet.

Kronprinsen har valgt en vei som viser omsorg, og samtidig viser lojalitet til sin rolle. Det er begge deler styrker, men ogsaa noen svakheter i den offentlige tilnærmingen. Verden ser paa, og vi venter paa å se hva som eventually vil komme ut av besoket





Kronprins Haakon dropper Japantur for å være hos syke kongefamilieledereKronprins Haakon må forkorte sitt besøk i Japan på grunn av syke kongefamilieledere. Dronning Sonja og kronprinsesse Mette-Marit er syke og har blitt innlagt på sykehuset.

Kongefamilien og hockeylaget Norge står overfor utfordringerDet norske kongehuset lider av sykdom, og det norske hockeylaget Norge har hatt en overraskende suksess i VM. Kronprins Haakon reiser til Japan på offisielt besøk, men må forkorte besøket på grunn av kronprinsesse Mette-Marits helse.

Kronprins Haakon må forlate Japan tidligere på grunn av Mette-Marit sin helseKronprins Haakon må forkorte sitt offisielle Japan-besøk etter at kronprinsesse Mette-Marit har blitt verre. Samtidig er dronning Sonja sykmeldt med hjerteflimmer og hjertesvikt, og har blitt innlagt på Rikshospitalet. Kong Harald bekreftet at hun reiser hjem, men tilstanden er fortsatt kritisk. Kongefamiliens kapasitet er svekket og en debatt om hvem som kan bære byrden har startet.

Kongelige reiser med vanlige rutefly og bruker VIP-terminal på GardermoenKongelige familer, inkludert kronprins Haakon som skal på offisiell reise til Japan, reiser med vanlige rutefly, men benytter VIP-terminalen på Gardermoen for diskresjon og effektivitet. Denne terminalen tilbys til statsoverhoder og gir private suiter med forfriskninger og snackbuffé. Selv om de reiser royalt, er det ikke så flott som mange tror, ifølge kongehuseksperter.

