Kronprins Haakon forkorterer Japan-tur med en dag på grunn av kronprinsesse Mette-Marits helse. Fiskeri- og havminister Marianne Sivertsen Næs og ambassadør Kristin Iglum var de eneste nordmennene som måtte av med skoene før et ritual.

PRESTEN: No problem, forsikret presten. Foto: Therese Doksheim Skaug / Dagbladet Nozawa Toshio har nettopp holdt en seremoni for dem som møtte opp i det hellige bygget ute på halvøya en tre timer lang togtur unna Tokyo.

Men kronprinsen satt ikke på første rad. Han skulle egentlig ha tatt supertoget Shinkansen hit, men valgte i stedet å reise hjem til Norge én dag før planen, på grunn av kronprinsesse Mette-Marits helse. Torsdag morgen skrev Dagbladet at han hadde landet trygt i Norge. På samme tidspunkt i Hachinohe, som ligger sju timer foran Norge, ville kronprinsen ha deltatt i bønn.

Fiskeri- og havminister Marianne Sivertsen Næs og ambassadør Kristin Iglum var derfor de eneste nordmennene som måtte av med skoene før et rituale. Det var åpenbert at begge hadde øvd, fordi de måtte både bukke, klappe og snurre på en gren som de deretter la fra seg. BUKKER: Fiskeriminister Marianne Sivertsen Næss deltok i ritualet i tempelet.

Foto: Kristian Ridder-Nielsen / DagbladetMen hadde presten og tempelet fått med seg årsaken til at kronprins Haakon valgte å forkorte turen sin med én dag? SAMLET: Men hovedpersonen manglet, selv om tempelets prester satte pris på besøk av ambassadør og fiskeriminister. Foto: Kristian Ridder-Nielsen / DagbladetUtenfor hylte et tusentalls svartstjertmåker (umineko) og de små fugleungene deres. I hekkesesongen kan opptil 40 000 fugler være samlet rundt helligdommen, fikk Dagbladet vite i programmet Utenriksdepartementet delte før Hachinohe-turen.

Derfor sto det også en advarsel i programmet Utenriksdepartementet sendte mediene og delegasjonene før avreise: Fotograf Kristian Ridder-Nielsen og journalist Therese Doksheim Skaug deltok på Hachinohe-dagen i Japan med fiskeriministeren, og fikk derfor blant annet besøke fiskeanlegget kronprinsen ikke dukket opp på. På stasjonen i den lille fiskebyen sto barnehagebarn med gule luer, like drakter og japanske og norske flagg. På engelsk fortalte de hva de het, og med hjelp av tolk snakket de med den norske ministeren.

På turen ut til tempelet hang det norske og japanske flagg i en heisekran, og de ansatte på verftet hadde norske flagg i lommer og i hender. FLAGGET I LOMMA: En arbeider ved fabrikken møtte Dagbladet med flagget i lomma. Straks skulle fiskeriministeren komme. Foto: Kristian Ridder-Nielsen / DagbladetTempelet kronprinsen skulle besøke ligger på en halvøy.

I århundrer har lokale fiskere besøkt helligdommen for å be om trygg ferd på havet og god fiskefangst, og det er fuglene det nasjonale naturminnet er særlig kjent for. Fuglene blir sett på som budbringere for gudene og et godt tegn for fiskere. Kronprinsen skulle også ha besøkt Marient Museum, et marint vitenskaps- og fiskerimuseum.

Han skulle også besøke et verft ved navn Kitanihon, som skulle vise et konkret eksempel på norsk-japansk industrisamarbeid, blant annet fordi de utvikler skip som de skulle fortelle ham at skal gi mer klimaeffektive løsninger. - FINNER STYRKE I DET: Prinsesse Ingrid Alexandra reiser hjem fra studiet i Australia for å være hjemme med familien, i forbindelse med Mette-Marits sykdom. Kronprins Haakon snakket med pressen før han reiste hjem fra Tokyo. Reporter: Therese Doksheim Skaug.

Han skulle også ha vært på et sjømatsenter, før toget skulle ta ham tilbake til Tokyo. Nå er han hjemme igjen for å være sammen med familien. Også prinsesse Ingrid Alexandra (22) har reist hjem for å være sammen med sin lungesyke mamma. - Kan kronprinsen være åpen nå om det er noe spesielt som skal skje?

Og er det slik at hun prioriterer å være sammen med sin syke mor framfor å fullføre eksamen, som vel ofte skjer i juni/juli i Australia? - Jeg har ikke noen oppdateringer å komme med nå, svarte kronprinsen og fortsatte: PULSKLOKKA: Kronprins Haakon er på jobb i Japan og til dressen har han på seg en pulsklokke som vekker oppmerksomheten.

Video: Therese Doksheim Skaug / Dagbladet - Det er riktig at både Ingrid og jeg kommer hjem for å være sammen med familien. De praktiske tingene når det gjelder eksamen, og så videre, kommer vi nok til å finne ut av. Se video av hvordan Tokyo og andre deler av Japan så ut den morgenen: VÅTT VÆR I TOKYO: En tyfon ved navn 'Jangmi' truet en stund kronprins Haakons hjemreise fra Tokyo, Japan.

Dagbladet rapporterte fra gatene for å vise hvordan det så ut før det snudde. Video: Kristian Ridder Nilsen. Reporter: Therese Doksheim Skau





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