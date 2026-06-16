Kronprins Haakon justerer sitt program etter kronprinsessens helsesituasjon

Kronprins Haakon må justere sitt program etter at kronprinsessen ble satt på liste for lungetransplantasjon. Det har ført til at flere av deres offisielle planer må endres.

Kronprins Haakon justerer sitt program for å være mer sammen med kronprinsessen etter hennes helsetilstand. Kronprinsparets deltakelse i styremøtet i Kronprinsparets fond onsdag er strøket fra de kongeliges offisielle program.

Kronprins Haakon er imidlertid oppført i programmet for 18. juni, førstkommende torsdag, da kong Harald mottar utenriksministeren i audiens og dronning Sonja skal være til stede. Det er en konsekvens av kronprinsessens helsesituasjon som også påvirker kronprinsen og kronprinsfamilien. De har også endret planene for sin sølvbryllupsdag som opprinnelig var planlagt i august. Det er ikke klart om de vil feire dagen på noen måte, men de må justere sin kalender for å være sammen med kronprinsessen i denne perioden





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