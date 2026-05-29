Kronprins Haakon kortar Japan-reisa på grunn av Mette-Marits helse

Kronprinsesse Mette-Marit sin alvorlige helsetilstand med lungefibrose fører til at kronprins Haakons offisielle besøk i Japan blir redusert. Kongefamilien uttrykker bekymring, og legene vurderer lungetransplantasjon.

Kongehus et har varslet at kronprins Haakons planlagte offisielle besøk i Japan i juni blir redusert på grunn av kronprinsesse Mette-Marits helsetilstand. Kronprinsen vil likevel gjennomføre det offisielle programmet i Tokyo fra 1. til 3. juni, men et tilbud til byen Hachinohe den 4. juni faller bort.

Beslutningen stammer fra en ønsket tilpasning av programmet for å ta hensyn til kronprinsessens sykdom. Kronprinsesse Mette-Marit lider av lungefibrose, en kronisk og progressiv lungesykdom hun har vært åpen om siden 2018. I et intervju i 2023 partlydte hun at sykdommen har endret livet hennes, og hun har i flere tilfeller sagt at hun trenger mye hvile.

Under et pressemøte tirsdag uttrykte kronprinsen bekymring for sin kones helse, og opplyste at hun bruker oksygen i hverdagen men at dette ikke er en fullgod løsning. Kong Harald har også kommentert situasjonen, omtalt den som veldig trist og bekreftet at legene hadde varslet en slik utvikling. I desember forrige år annonserte Slottet at tester viste en klar forverring i helsen til Kronprinsesse Mette-Marit. Legene ved Rikshospitalet har derfor startet forberedelser for en eventuell lungetransplantasjon.

Hunaslege Are Martin Holm forklarte at lungefibrose ofte forverres gradvis og kan være dødelig. Han understreket at den eneste kurative behandlingen er lungetransplantasjon, et stort inngrep med betydelige risikoer. På grunn av de livslange immunundertrykkende medisinene som kreves etter en slik operasjon, må pasienter være relativt syke og ha dårlige leveutsikter for å være aktuelle for transplantasjon. Dette understreker alvorgraden av Kronprinsesse Mette-Marits tilstand.

Den reduserte reisen til Japan er ett av flere tilpasninger som gjøres for å sikre at kronprinsessen får den nødvendige hvila og oppfølgingen under denne kritiske perioden. Kongefamilien viser stor enhet i møte med utfordringen, og det offentlige engasjementet forbyr ikke at Kronprinsesse Mette-Marit fortsatt utfører sine repræsentative plikter når helsen tillater det. Den kommende tiden vil sannsynligvis vise hvordan hunbalansen mellom plikter og helse håndteres i det kongelige husholdning





vgnett / 🏆 6. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Kronprinsesse Mette-Marit Lungefibrose Lungetransplantasjon Kronprins Haakon Kongehuset

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Kronprins Haakon uttaler seg om Mette-Marits helsetilstandKronprins Haakon uttaler seg om sin hustru kronprinsesse Mette-Marits kroniske lungesykdom og bekymring for hennes helse. Gjennombrudd med kongelig protokoll og sammenligning med kong Haralds åpenhet.

Read more »

Kronprins Haakon: Mette-Marits helsetilstand har blitt dårligereUnder et pressemøte tirsdag uttalte kronprins Haakon at kronprinsesse Mette-Marit er alvorlig syk og har blitt dårligere. Hun bruker oksygen i hverdagen. Lungespesialist sier behov for oksygen tyder på alvorlig lungesvikt.

Read more »

Kronprins Haakon og kronprinsesse Mette-Marit på sykebesøk hos dronning SonjaKronprins Haakon og kronprinsesse Mette-Marit var på sykebesøk hos dronning Sonja på Rikshospitalet torsdag. Dronningen er innlagt på grunn av hjerteproblemer.

Read more »

Dronning Sonja og kronprinsesse Mette-Marit i kritisk helsetilstand - kronprins Haakon reiser likevel til JapanDronning Sonja er innlagt på Rikshospitalet med hjerteflimmer, mens kronprinsesse Mette-Marit vurderes for lungetransplantasjon på grunn av lungefibrose. Til tross for utfordringene fortsetter kronprins Haakon med planlagt statsbesøk i Japan.

Read more »