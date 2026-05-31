Kronprins Haakon må forkorte sitt offisielle Japan-besøk etter at kronprinsesse Mette-Marit har blitt verre. Samtidig er dronning Sonja sykmeldt med hjerteflimmer og hjertesvikt, og har blitt innlagt på Rikshospitalet. Kong Harald bekreftet at hun reiser hjem, men tilstanden er fortsatt kritisk. Kongefamiliens kapasitet er svekket og en debatt om hvem som kan bære byrden har startet.

Kong Harald bekreftet torsdag at dronningen reiser hjem fra sykehuset, men tilstanden er fortsatt alvorlig. Kongefamilien står dermed overfor en stor utfordring med to sentrale medlemmer som er forhindret i sin offentlige rolle. Martin B. Langberg, ekspert på monarchy, påpeker at den norske kongefamilien alltid har vært liten i størrelse, noe som gjør den spesielt sårbar når flere blir syk samtidig.

Gjennomhistorisk har Norge hatt færre arbeidende kongelige enn mange andre europeiske monarkier, og dette problemet er nå mer tydelig enn noen gang. Dronning Sonja var på et fylkestur i Vestland før hun ble syk, og kongen selv må balansere sine plikter mens han bekymrer seg for konens helse. Kronprinsessen, som har hatt en anstrengt helse i flere år og også har blitt sett med oksygentilfyrsel ved offentlige arrangement, er grunnen til at kronprinsen drar hjem fra Japan tidligere.

Dette setter et enda større press på de få tilgjengelige kongelige til å dekke opp for fravær. Hovbakke Sørensen, dansk kongehusekspert, mener at det nå kan være tid å vurdere om prinsesse Märtha Louise kunne få en mer aktiv rolle, selv om hun tidligere har trenert seg bort fra det offisielle arbeidet på grunn av sine kommersielle prosjekter og forhold til sjaman Durek Verrett.

Han påpeker imidlertid at det er viktig å forstå årsaken til at hun ikke er involvert lenger. I motsetning til dette mener meglingstalsmann for det borgerlige flertall, Kåre Taalesen, at prinsesse Märtha Louise ikke kan komme tilbake med en gang, da hun har vist dårlig dømmekraft i sin bruk av tittelen i fortiden. I stedet foreslår han at prinsesse Ingrid Alexandra bør endre sine planer og for accelerere sin involvering i det kongelige arbeidet for å hjelpe familien.

DetteSynspunktet deles av noen, men andre mener det er for tidlig og at hun bør fullføre utdanningen sin først. Meningene er derfor splittede når det gjelder løsningen på den nåværende krisen, men det er enighet om at den norske kongefamilien står overfor en uvanlig vanskelig periode med begge myndige personer rammet av alvorlig sykdom samtidig





