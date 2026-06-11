Kronprins Haakon markerer Kronprinsparets Fonds 25-årsjubileum

Kronprins Haakon holdt en tale på Slottet i anledning Kronprinsparets Fonds 25-årsjubileum. Han fortalte at kronprinsessen var absent da han og kronprinsessen danset bryllupsdansen sin for 25 år siden, men at hun var dårlig og ikke kunne delta i dag. Kronprins Haakon fortalte at paret startet Kronprinsparets Fond da de kjørte bil på vei til Kristiansand, en varm sommerdag for 25 år siden. Paret ønsket seg penger til til to ting: Utviklingsprosjekter i utlandet og ungdom i Norge. Kronprins Haakon og kronprinsesse Mette-Marit giftet seg i 2021. Kronprins Haakon sa at det var både fint og vemodig å tenke på denne sommerdagen mens kronprinsessen var alvorlig syk. Av regjeringen fikk de akkurat det de ønsket seg til bryllupet: En krone per innbygger i Norge. Det ble startkapitalen til Kronprinsparets humanitære fond den gangen, som ble til Kronprinsparet fond. Alle i Norge har vært med å støtte fondet sitt arbeid på den måten.

Torsdag inviterte kronprins Haakon til markering på Slottet i anledning Kronprinsparets Fond s 25-årsjubileum . Kronprins Haakon sa i talen at kronprinsessen var absent da han og kronprinsessen danset bryllupsdansen sin for 25 år siden, men at hun var dårlig og ikke kunne delta i dag.

Kronprins Haakon fortalte at paret startet Kronprinsparets Fond da de kjørte bil på vei til Kristiansand, en varm sommerdag for 25 år siden. Paret ønsket seg penger til til to ting: Utviklingsprosjekter i utlandet og ungdom i Norge. Kronprins Haakon og kronprinsesse Mette-Marit giftet seg i 2021. Kronprins Haakon sa at det var både fint og vemodig å tenke på denne sommerdagen mens kronprinsessen var alvorlig syk.

Av regjeringen fikk de akkurat det de ønsket seg til bryllupet: En krone per innbygger i Norge. Det ble startkapitalen til Kronprinsparets humanitære fond den gangen, som ble til Kronprinsparet fond. Alle i Norge har vært med å støtte fondet sitt arbeid på den måten





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