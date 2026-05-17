Kronprins Haakon og prins Sverre Magnus besøker fengselet for Marius Høiby

Kronprins Haakon og prins Sverre Magnus besøkte fengselet for Marius Høiby, som har sittet fengslet siden starten av februar i påvente av dom i straffesaken mot ham. Retten skal ta stilling til 40 tiltalepunkter, blant annet om fire sovevoldtekter, mishandling i nære relasjoner og vold.

Besøket skjedde etter at kronprinsfamilien tidligere på dagen hadde deltatt i 17. mai-feiringen både på Skaugum og på slottsbalkongen. Kronprinsen og prinsen ble fotografert av Dagbladet da de forlot fengselet klokken 16.38.

Etter å ha vinket til folket, besøkte kronprins Haakon og prins Sverre Magnus Marius Høiby i fengselet. Foto: Lise Åserud / NTB Dagbladet skriver at de har kontaktet Slottet for kommentar og også spurt om kronprinsesse Mette-Marit var til stede. Henvendelsen var ikke besvart søndag kveld. Høiby har sittet fengslet siden starten av februar i påvente av dom i straffesaken mot ham, som faller 15. juni.

Retten skal ta stilling til 40 tiltalepunkter, blant annet om fire sovevoldtekter, mishandling i nære relasjoner og vold. Høiby nekter straffskyld for de mest alvorlige forholdene, men har erkjent andre forhold. Påtalemyndigheten har lagt ned påstand om at Høiby dømmes til sju år og sju måneders fengsel





