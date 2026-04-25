Kronprins Haakon og Prins Sverre Magnus deltok i sjøsetting av vikingskip

Kronprins Haakon og Prins Sverre Magnus deltok i sjøsettingen av en rekonstruksjon av Myklebustskipet ved kunnskapssenteret Sagastad. Kronprinsen uttrykte glede over opplevelsen og fremhevet viktigheten av å bevare norsk kulturarv.

Kronprins Haakon og Prins Sverre Magnus deltok nylig i en spennende og tradisjonsrik begivenhet ved kunnskapssenteret Sagastad i Vestland fylke. Etter en omgang med roing i det friske kystværet, møtte kronprinsen pressen med et bredt smil og en tydelig følelse av glede.

Han innrømmet å ha rom for forbedring når det gjaldt selve roeteknikken, men understreket samtidig hvor morsomt det hadde vært å delta. Kronprinsen åpnet for muligheten for fremtidige deltakelser, og antydet at dette kanskje ikke blir siste gang han og sønnen tar del i en slik aktivitet.

Besøket var en del av et program som inkluderte en omvisning på Sagastad, hvor de kongelige gjestene fikk en dypere forståelse av vikingtidens historie og de betydningsfulle arkeologiske funnene som er gjort i Myklebusthaugen. Myklebusthaugen er kjent for å være stedet hvor restene av det største vikingskipet som er funnet spor av i Norge ble oppdaget tilbake i 1874. Skipet, som er et vitnesbyrd om vikingenes maritime ferdigheter og håndverk, har blitt gjenstand for omfattende forskning og rekonstruksjon.

I 2019 sto en imponerende rekonstruksjon av skipet ferdig, og lørdagens sjøsetting markerte en viktig milepæl i bevaringen og formidlingen av denne unike kulturarven. Kronprinsen og Prins Sverre Magnus deltok aktivt i sjøsettingen som en del av rolaget, og bidro dermed til å gjenopplive en viktig tradisjon. Betydningen av det kongelige besøket for Sagastad og det omkringliggende vikingmiljøet kan ikke undervurderes.

Daglig leder Synnøve Aabrekk uttrykte sin begeistring over å kunne vise frem Myklebustskipet og fortelle historien om Myklebusthaugen til de kongelige gjestene. Hun fremhevet at dette var en stor inspirasjon for alle som er involvert i arbeidet med å bevare og formidle Norges rike kulturarv. Aabrekk understreket at det å få anerkjennelse fra kongefamilien gir et ekstra løft til engasjementet og motivasjonen i miljøet.

Besøket bidrar til å øke oppmerksomheten rundt vikingtidens historie og viktigheten av å ta vare på de arkeologiske funnene som gir oss innsikt i våre forfedres liv og virke. Sagastad fungerer som et viktig kunnskapssenter for vikingtid, og tilbyr et bredt spekter av aktiviteter og utstillinger som formidler historien på en engasjerende og lærerik måte. Det er et sted hvor både lokale og internasjonale besøkende kan fordype seg i vikingtiden og oppleve den spennende historien som har formet Norge.

Kronprinsens og Prins Sverre Magnus’ deltakelse i sjøsettingen av Myklebustskipet er et symbol på deres engasjement for norsk historie og kulturarv. Kronprins Haakon viste også en tydelig stolthet over sønnens innsats under roingen. Han beskrev det som veldig hyggelig å kunne dele denne opplevelsen med Prins Sverre Magnus, og roste hans roferdigheter. Uttalelsen vitner om et nært forhold mellom far og sønn, og et ønske om å dele interesser og tradisjoner.

Det kongelige engasjementet i slike arrangementer bidrar til å styrke fellesskapsfølelsen og skape en positiv oppmerksomhet rundt norsk kulturarv. Besøket på Sagastad og deltakelsen i sjøsettingen av Myklebustskipet er et eksempel på hvordan kongefamilien aktivt bidrar til å bevare og formidle Norges historie og tradisjoner til nye generasjoner. Det er viktig å understreke at bevaringen av kulturarven ikke bare er et ansvar for offentlige institusjoner, men også for enkeltpersoner og lokalsamfunn.

Sagastad er et godt eksempel på hvordan et lokalt initiativ kan utvikle seg til et viktig kunnskapssenter som bidrar til å styrke identiteten og stoltheten i regionen. Det er også et eksempel på hvordan samarbeid mellom ulike aktører kan føre til positive resultater og skape en bærekraftig utvikling. Myklebustskipet og Myklebusthaugen er verdifulle skatter som fortjener å bli tatt vare på og formidlet til fremtidige generasjoner





