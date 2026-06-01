Kronprins Haakon på reise i Japan - avsluttes med middag hos keiseren

Kronprins Haakon er i Japan på offisiell reise for å styrke det strategiske samarbeidet mellom Norge og Japan. Besøket avrundes med middag hos keiser Naruhito. Artikkelen dekker kronprinsen sine personlige minner fra Japan, helsetilstand for kronprinsesse Mette-Marit, historiske forbindelser til keiserbesøk i 2005 samt tidligere deltagelse i japanske arrangementer som OL og troninnsettelse. Også barnas besøk i Japan skildres.

Kronprins Haakon er for tiden på offisiell reise i Japan , et land som har et spesielt sted i hjertet til den norske kronprinsfamilien. Besøket legger vekt på å styrke det strategiske partnerskapet mellom Norge og Japan innen flere felt, inkludert utenriks- og forsvarssamarbeid, næringsliv og forskning.

Under et pressemøte i Tokyo mandag delte kronprinsen personlige minner om Japan, som hans første smaksprøve på sushi, og uttrykte positiv forventning til de mange retourarrangementene, inkludert en avslutningsmiddag hos keiser Naruhito på onsdag. Reisen har blitt noe kortere på grunn av kronprinsesse Mette-Marits helsetilstand, noe som også førte til at kronprinsen måtte reise hjem tidligere for å være hos familien. Det er langt hjemmefra, sa han med et smil.

Forholdet til Japan er dypt for kronprinsparet siden kronprinsesse Mette-Marits første offisielle oppdrag var å være vertinne for det japanske keiserparet i 2005, et besøk som ble betegnet som hendens ilddåp. Den varmer er fortsatt i families kollektive minne, spesielt med tanke på det ekstreme været under møtet på Slottsplassen. Kronprins Haakon har også personlig deltatt i viktige japanske begivenheter, som vinter-OL i Nagano i 1998 og troninnsettelsen av keiser Naruhito i 2019.

Selv kong Harald har besøkt Japan, men det er ofte dronning Sonja som reiser alene for kunståpninger. Og selv de yngste familieledene, prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus, har salary på ferie i Japan, hvor de sto på ski sammen i februari, selv om prins Sverre Magnus senere forble i landet mens søsteren reiste videre til Sydney. Den pågående reisen avrundes med en middag hos keiseren, en tradisjon som symboliserer de varme diplomatiske relationene mellom de to lands





TV 2 Nyhetene / 🏆 29. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Kronprins Haakon Japan Keiser Naruhito Kronprinsesse Mette-Marit Norge-Japan Samarbeid

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Kronprins Haakon må forlate Japan tidligere på grunn av Mette-Marit sin helseKronprins Haakon må forkorte sitt offisielle Japan-besøk etter at kronprinsesse Mette-Marit har blitt verre. Samtidig er dronning Sonja sykmeldt med hjerteflimmer og hjertesvikt, og har blitt innlagt på Rikshospitalet. Kong Harald bekreftet at hun reiser hjem, men tilstanden er fortsatt kritisk. Kongefamiliens kapasitet er svekket og en debatt om hvem som kan bære byrden har startet.

Read more »

Kronprins Haakon forkorter Japan-reise på grunn av sykdomsbekymringer i kongefamilienKronprins Haakon deltar i et tettpakket offisielt besøk i Japan som skal fremme norsk næringsliv og samarbeid innen teknologi, hav og forsvar. Reisen er forkortet på grunn av alvorlig sykdom hos kronprinsesse Mette-Marit og dronning Sonja, noe som har skapt et presset climate rundt den diplomatiske oppdraget. Kronprinsen viste seg aapent i en presskonferanse forrige tirsdag, der han svarte spørsmål om konens tidligere forhold til Jeffrey Epstein, Marius Borg Høibys kommende dom og tilliten til monarkiet. Besoket skal også unngå skandale foran keiserfamilien, og fokus legges paa bilde av sushi, sake og naeringsavtaler. Det berører emner som helse, pliktfolelse, modernisering av monarkiet og Norges utenrikspolitikk i Øst-Asia.

Read more »

Se bildene: Kronprins Haakon på intim bar i JapanKronprins Haakon er på et tre dager langt besøk i Japan. Det ble tid til et stopp på en av Tokyos eldste og minste barer.

Read more »

Kronprins Haakon i Japan: – Ingrid Alxandra planlegger å komme hjem snartKronprinsen møtte pressen i Tokyo mandag. Han snakket om hvorfor han forkorter reisen – og opplyste at prinsesse Ingrid Alexandra snart setter kursen mot Norge.

Read more »