Kronprins Haakon åpner opp om familielivet under Japan-besøk

Under et offisielt besøk i Japan delte kronprins Haakon personlige detaljer om kronprinsfamiliens vaner og interesser, samtidig som han fremhevet likhetene mellom Norge og Japan. Besøket ble forkortet på grunn av kronprinsesse Mette-Marits forverrede helsetilstand.

Kronprins Haakon avla nylig et offisielt besøk til Japan , hvor han benyttet anledningen til å styrke båndene mellom de to landene. Under sitt opphold delte han flere personlige detaljer fra kronprinsfamiliens liv, noe som ga det norske folk et sjeldent innblikk i deres hverdag.

Kronprinsen fremhevet de mange likhetene mellom Norge og Japan, både i kultur og teknologi, og viste hvordan japanske produkter og tradisjoner har blitt en naturlig del av nordmenns dagligliv. Han trakk frem alt fra løpesko og biler til elektronikk og mat, og understreket at japansk innovasjon er dypt integrert i norsk hverdag.

I en tale under en mottakelse for Nobels fredsprisvinner Nihon Hidankyo, fortalte kronprinsen at hans første hi-fi-anlegg var en Onkyo, og at sønnen Magnus som liten engasjerte seg i Pokémon-jakt. Familien foretrekker ofte sushi når de samles til hyggelige kvelder, og kronprinsesse Mette-Marit fikk i fjor vår oppfylt en drøm da hun hadde en litterær samtale med sin favorittforfatter Haruki Murakami under litteraturfestivalen på Lillehammer.

Kronprinsen poengterte at japansk kultur og teknologi er til stede i norske hjem på mange måter, og at dette skaper en naturlig forbindelse mellom folkene. Besøket ble imidlertid forkortet på grunn av kronprinsesse Mette-Marits helsetilstand. Kronprinsen beklaget overfor vertene og pressekorpset at han måtte reise hjem en dag tidligere, og forklarte at kronprinsessen er dårlig. Han understreket viktigheten av å være sammen med henne i en vanskelig tid.

Prinsesse Ingrid Alexandra, som også var i Japan, returnerte til Norge av samme årsak. Kronprins Haakon uttrykte forståelse for at datteren ønsket å være hos moren. Dette viser de menneskelige sidene ved kongefamilien, som ellers sjeldent kommer frem i offisielle sammenhenger





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