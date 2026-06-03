The Norwegian news article discusses the unique rules and freedoms that come with being a royal representative, while also acknowledging that the crown prince occasionally breaks the rules and enjoys the freedom. The article highlights the importance of the pulsklokke, a fitness tracker, in the daily life of the crown prince, who is known for his love of running and sports. The article also mentions the growing popularity of pulsklokker in Japan and their use by celebrities like Kaveh Rashidi and Harald Dobloug.

TOKYO / OSLO (Dagbladet): Som kongelig representant er det langt flere regler man må forholde seg til, enn for mannen i gata. Det betyr derimot ikke at han aldri tar seg friheter og tøyer på reglene.

PÅ PLASS: Selv i Japan, blant keisere og prinsesser, bærer kronprins Haakon pulsklokke. Foto: Kristian Ridder-Nielsen / Dagbladet I flere år har Dagbladet hatt et ekstra øye på kronprinsens høyre arm, hvor han bærer en diger pulsklokke. Selv når han er kledd i Forsvarets uniform, sitter pulsklokka som støpt på håndleddet - selv om det til tider har brutt retningslinjene for bæring av uniformen. Salget av pulsklokker og smart-ringer har eksplodert i landet de seineste åra.

Puls, HRV (hjertefrekvensvariabilitet), søvn og en bestevenn på løpetur er bare noen av årsakene til at nordmenn sverger til bruken. Det inkluderer også kjendisleger som Kaveh Rashidi (37) og Harald Dobloug (36). - Det at jeg ser at den sier noe positivt, gjør at jeg blir mer kvikk, uttalte Rashidi i podkasten «Fastlegen», og innrømmet samtidig at han forsøker å «imponere pulsklokka». HLR: Kronprinsen fikk øve på hjerte- og lungeredning i Japan.

På armen kunne han følge sin egen puls mens han gjorde det. Foto: Kristian Ridder-Nielsen / DagbladetAdressaMen kronprins Haakon har vært trofast bruker siden «tidenes morgen». Faktisk strekker bruken seg mange, mange år tilbake i tid, lenge før nordmenn flest fikk øynene opp for det. Det samme gjelder for kronprinsens mor, dronning Sonja (88).

PULSKLOKKA: Kronprins Haakon er på jobb i Japan og til dressen har han på seg en pulsklokke som vekker oppmerksomheten. Video: Therese Doksheim Skaug / Dagbladet Kronprinsen er en ivrig løper, og tar seg gjerne en eller flere løpeturer på fritida, selv når han er ute på oppdrag. Det gjorde han blant annet da han- I Japan er de veldig opptatt av helse, og jeg ser at kronprinsen går med Garmin-klokke hele tida, også i møte med de rojale her.

- Jo, jeg liker det, men kan kronprinsen si noe om han er en HRV-, søvn- og pulsnerd? - Ikke så veldig, det er jeg ikke. Men jeg ser litt på den av og til, så tenker jeg at man ikke må bli for fokusert på de dataene, for det kan ta litt overhånd, kanskje. INNRØMMER: Selv kronprins Haakon er svak for tallene pulsklokka serverer ham hver morgen.

Foto: Kristian Ridder-Nielsen / Dagbladet- Det er det andre eller tredje jeg sjekker. Jeg pleier å sjekke det, må jeg innrømme, ler han. PÅ BESØK: Kronprins Haakon er denne uka i Japan, på offisielt besøk. Der har han møtt flere japanske topper.

Foto: Kristian Ridder-Nielsen / Dagbladet Her har han møtt «kollegaer» som Japans kronprins Fumihito og kronprinsesse Kiko, prinsesse Takamado og Japans keiser Naruhito. I tillegg har han fått møte Japans statsminister Sanae Takaichi og japanske forsvarstopper. Det offisielle besøket er blant annet for å følge opp det strategiske partnerskapet med Japan innen utenriks- og forsvarssamarbeid, næringsliv og forskning. SYNLIG: Kronprins Haakon og fiskeri- og havminister Marianne Sivertsen Næss spiste sushi i en Sushiro-restaurant tirsdag.

Foto: Kristian Ridder-Nielsen / DagbladetBilder Dagbladet har tatt, og sett gjennom andre byråer, har de seineste åra vist at kronprinsen etter all sannsynlighet er rolig som skjæra på tunet, selv når det har stormet rundt ham, i hvert fall skal vi tro pulsslagene hans. De har stort sett vist en puls på mellom 60 og 75, som vi har sett, noe som er ansett for normal hvilepuls for voksne menn.

PULSKLOKKA PÅ: Da kong Harald og kronprins Haakon var på den offisielle åpningen av Totalforsvarsåret i februar, var den faste «følgesvennen» med. Den viste en puls på rundt 70. Foto: Terje Bendiksby / NTB Forskere ved Universitetet i Agder har derimot fastslått at pulsklokker ikke holder høy nok standard for å måle helt riktig puls. - Klokka kan gjerne gi deg en score som skal si noe om innsatsen din den dagen, søvnen din, kaloriforbrenning eller liknende.

Men vi vet ikke hvordan klokkene regner dette ut, sa forsker og stipendiat ved Institutt for idrettsvitenskap og kroppsøving, Benedikte Western, ifølgeFredag 2. oktober var det planlagt for åpningen av Stortinget. Som følge av at kong Harald var sykmeldt den uka, var det kronprins Haakon som foretok den høytidelige åpningen. Video: Stortinget Se og Hørs kongehusekspert Caroline Vagle, som har dekket kongefamilien i 15 år, roser kronprins Haakons valg overfor Dagbladet.

- Kronprinsen har brukt pulsklokke så lenge jeg kan huske, og han bruker den til både hverdag og fest. Jeg synes det er kult at han har den på til og med på galla. Det sier mye om hvem kronprins Haakon er, tenker jeg, sier hun, og legger til: - Her er det ikke noe jåleri. Men en sporty type, som klokka er et tydelig symbol på.

Dette er en mann som er opptatt av å holde seg i fysisk form, og aldri skulker en joggetur eller en annen treningsøkt. Og det tror jeg kommer godt med i disse dager, når han må stå støtt i stormen





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