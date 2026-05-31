Kronprins Haakon starter et forkortet offisielt besøk til Japan på grunn av sine konas alvorlige helsetilstand. Besøket fokuserer på bærekraft og innovasjon mens kongefamiliens private utfordringer blir mer synlige i offentligheten.

Mandag innleder kronprins Haakon et tre dagers offisielt besøk til Japan, med fokus på Tokyo for å styrke det norsk-japanske samarbeidet. Opprinnelig var besøket planlagt til å vare i fire dager, men på fredag ble det kunngjort at kronprinsen har forkortet reisen på grunn av kronprinsesse Mette-Marits helsetilstand.

Kongehuset har tidligere bekreftet at hun lider av en kronisk lungsykdom som har forverret seg, noe som har skapt bekymring i familien. Kronprinsen har i offentligheten uttalt seg om konas sykdom og understreket at hun er alvorlig rammet. Selv om kronprinsen har erfaring med å representere Norge uten kona, skiller dette besøket seg fra tidligere ved at årsaken til fraværet er så synlig og alvorlig.

Kongehusekspert Tove Taalesen forklarer at privatlivets helseutfordringer nå påvirker kongefamiliens offentlige rolle på en ny måte. Ifølge eksperten er det naturlig at kronprinsen føler en ekstra byrde når han er langt hjemmefra samtidig som hans hustru er alvorlig syk. Besøket blir likevel gjennomført som planlagt, men med en dag mindre, noe hun tolker som en pragmatisk løsning som viser forståelse for familienes situasjon uten å sende et forstyrrende signal til Japan.

I Japan har kronprinsen et omfattende program med fokus på bærekraft, sjømat, grønn omstilling og digital teknologi. I hans følge er det blant annet fiskeri- og havminister Marianne Sivertsen Næss og digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Tung. Eksperten understreker at slike besøk er viktige for å skape oppmerksomhet og tilgang til næringslivet, forskningen og de politiske relasjonene mellom Norge og Japan, og at kongefamilien fungerer som en døråpner for norske interesser.

Når kronprinsessen ikke kan delta, og kronprinsen til og med forkorter besøket, viser det tydelig hvordan personlige helseutfordringer også påvirker kongefamiliens evne til å utføre sine offentlige oppdrag i fullt omfang. Mellom partnere som er avhengige av personlige relasjoner og tillit, kan slike endringer også ha diplomatic implikasjoner. Det var i 2018 Mette-Marit fikk diagnose lungefibrose, og siden den gang har tilstanden forverret seg. Hun ble tidligere i år forberedt på transplantasjon og har nylig brukt pustehjelp under offentlige arrangementer.

Kong Harald har også uttalt seg om morens alvorlige sykdom, noe som viser at familien står overfor flere store utfordringer samtidig. I den kroniske sykdommen ligger det en usikkerhet som påvirker ikke bare familien, men også landets symboliske hoved. Det pågår en debatt i Norge om hvorvidt Mette-Marit bør trå tilbake som statsrunner, som ektefelle av statsministeren, fulgt av en empetisk involvering av offentligheten.

Denne nyhetsrammen innenfor kongefamilien har fått utgangspunktet i en lengre uke med bekymring og spekulasjoner rundt tilstanden til både Mette-Marit og dronning Sonja, som også har hatt helseproblemer. Kronprins Haakons besøk viser han fortsetter å utføre sine plikter til tross for personlige utfordringer, men også han må justere sine engasjementer ut fra familiens behov. Den nye fetch om mandag starten av Japan-besøket vil bli fulgt med stor oppmerksomhet fra både norsk og japansk side.

Den fortsatteåndrikken til Mette-Marit vil forblive en følsom og viktig del av den offentlige samtalen i Norge, og påvirke framtidige beslutninger om kongefamiliens offentlige rolle





