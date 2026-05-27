Kronprins Haakon tok et strategisk grep før Japan-reisen

Kronprins Haakon svarte på spørsmål om Epstein-saken og helsen til dronningen og kronprinsessen under et pressemøte tirsdag. Eksperter mener det var et lurt trekk før den viktige utenlandsreisen til Japan.

Tirsdag ettermiddag delte kronprins Haakon ut Abelprisen i Oslo. Etter seremonien møtte han pressen i en park, hvor han svarte på spørsmål om kronprinsesse Mette-Marits relasjon til Jeffrey Epstein , samt helsetilstanden til både dronning Sonja og kronprinsessen.

Pressemøtet kom i forkant av kronprinsens offisielle besøk til Japan fra 1. til 4. juni 2026, hvor han skal til Tokyo og Hachinohe for å styrke samarbeidet innen forsvar og næringsliv. PR-ekspert Pål Tømmerhol mener pressemøtet var strategisk timet og godt håndtert. Han sier at Slottet ønsket å rydde unna ubehagelige spørsmål før avreise, slik at kronprinsen kan fokusere på jobben som døråpner og frontfigur under Japan-besøket.

Tømmerhol understreker at kronprinsen fremsto genuin og oppriktig, selv om noen svar var ulne. Nettavisens kongehusekspert Tove Taalesen tror pressemøtet var resultat av en lang modningsprosess på Slottet. Hun påpeker at etter 17. mai så det norske folk at kronprinsessen ble dårligere med nesekateter, og at det var naturlig med bekreftelse fra kronprinsen. Taalesen mener kronprinsen opptrådte som en utmerket politiker, men at svarene var på grensen til tåkelegging, spesielt når han nedskalerte hendelsen i Palm Springs.

TV 2s kongehusekspert Ole-Jørgen Schulsrud-Hansen avviser at pressemøtet var konspiratorisk iscenesatt. Han mener det var nødvendig og verdig gitt den store sykdomsbelastningen i kongehuset i det siste, med prinsesse Astrid, dronningen og kronprinsessen. Han påpeker at Slottet alltid arbeider for kontroll og anstendighet, og at pressemøtet var et ledd i den kommunikasjonsstrategien. Kronprinsen svarte så langt det lot seg gjøre, og ekspertene er samstemte: Det var et smart grep å gå ut før Japan-reisen.

Selv om noen spørsmål forblir ubesvarte, viser kronprinsen god forståelse for sin rolle





Nettavisen / 🏆 1. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Kronprins Haakon Abelprisen Jeffrey Epstein Japan-Reise Kongehuset

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Kronprins Haakon svarer på spørsmål om Epstein-kontakten og kronprinsessens helseKronprins Haakon holdt pressekonferanse etter kritikk knyttet til kronprinsesse Mette-Marits kontakt med den dømte Jeffrey Epstein. Han innrømmer at han kan ha vært oppmerksom på saken uten å følge den nøye, og gir en oppdatert status på Mette-Marits alvorlige sykdom og behovet for ekstra oksygen og mulige lungetransplantasjon. I tillegg kommenterer han dronning Sonjas hjerteflimmer.

Read more »

Kronprins Haakon uttrykker bekymring for kronprinsessenes helse og Epstein-forbrytelseneKronprins Haakon uttrykker bekymring for kronprinsessenes helse, og kronprinsessen er alvorlig syk med lungefibrose. Dronningen har også hatt hjerteflimmer og er sykemeldt. Kronprins Haakon har også hørt om Epstein-forbrytelsene og har snakket med sin kone om dette.

Read more »

Kronprinsen om Epstein: – Brukte navnet hennes for egen sosial vinningKronprins Haakon uttalte seg om kronprinsessens kontakt med Epstein – og hennes alvorlige lungesykdom.

Read more »

Kronprins Haakon svarer på Abelprisen-spørsmål om helse og Epstein-kontaktKronprins Haakon svarer på Abelprisen-spørsmål om helse og kontakt med Jeffrey Epstein. Eksperter peker på at kronprins Haakon gjør seg tilgjengelig for pressen, noe ingen andre kongefamilier i Europa gjør.

Read more »