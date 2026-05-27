Kronprins Haakon uttaler seg om Mette-Marits helsetilstand

Kronprins Haakon uttaler seg om sin hustru kronprinsesse Mette-Marits kroniske lungesykdom og bekymring for hennes helse. Gjennombrudd med kongelig protokoll og sammenligning med kong Haralds åpenhet.

Kronprinsessen er alvorlig syk, og jeg synes at hun har blitt en del dårligere i det siste. Så jeg er bekymret for helsen hennes. Hun bruker oksygen i hverdagen, og det hjelper noe.

Det sa kronprins Haakon (52) da han møtte pressen i hovedstaden tirsdag ettermiddag. Dette uttale brøt med tradisjonelle regler for kongelige uttalelser, ettersom det vanlige er at medlemmer av kongehuset kun kommenterer sin egen helse, med mindre det er leger som gir informasjon. Kongehusekspert Ole-Jørgen Schulsrud-Hansen fra TV 2 forklarte at det er utidig, men påpekte at kronprinsessen selv ikke er i stand til å uttale seg på grunn av sin sykdom.

Han understreket at det bare er kongen og kronprinsen som har formelle oppgaver etter Grunnloven, og at Mette-Marits helse derfor ikke er et konstitusjonelt spørsmål, men at befolkningen likevel har en interesse for hvordan det går med den fremtidige dronningen. Kronprinsessen lider av lungefibrose, en kronisk lungesykdom som i den siste tiden har gjort at hun har måttet bruke pustehjelp i offentlige sammenhenger, inkludert under nasjonaldagen 17. mai.

I tillegg til helsespørsmålet diskuterte kronprinsen også Mette-Marits tidligere relasjon til Jeffrey Epstein, en internasjonal seksualforbryter, noe som har vært et tema i offentligheten over flere år. Han nevnte også at dronning Sonja (88) er sykmeldt med hjertesvikt og hjerteflimmer. Dette var ikke første gang kronprins Haakon brøt med kongelig protokoll. Schulsrud-Hansen minnet om at paret også brøt med reglene da de ble samboere tidlig på 2000-tallet, før de var gift.

På den tiden var det strengt at kongelige ikke skulle bo sammen før ekteskapet, og det førte til reaksjoner fra kirkelige ledere, inkludert biskoper, fordi kronprinsen var Statskirkens fremtidige overhode. Etter en tid flyttet likevel paret sammen, og de giftet seg i 2001. Kongehuseksperten hyller likevel kronprins Haakon for hans tilgjengelighet og åpenhet, og sammenligner ham med kong Harald, som har vært åpen om sine egne helseutfordringer.

Han mener kong Harald har vært et godt forbilde for resten av Europa, i kontrast til andre monarker som dronning Elizabeth, hvor detaljer om helsen kun var begrenset til at legene var bekymret før døden. Slutt på teksten





Nettavisen / 🏆 1. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Kronprins Haakon Kronprinsesse Mette-Marit Lungefibrose Kongelig Protokoll Kong Harald

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Kronprins Haakon svarer på spørsmål om Epstein-kontakten og kronprinsessens helseKronprins Haakon holdt pressekonferanse etter kritikk knyttet til kronprinsesse Mette-Marits kontakt med den dømte Jeffrey Epstein. Han innrømmer at han kan ha vært oppmerksom på saken uten å følge den nøye, og gir en oppdatert status på Mette-Marits alvorlige sykdom og behovet for ekstra oksygen og mulige lungetransplantasjon. I tillegg kommenterer han dronning Sonjas hjerteflimmer.

Read more »

Kronprins Haakon bekymrer seg for kronprinsesse Mette-Marit og øvrige familie med helseproblemerKronprins Haakon etter Abel-pris‑seremonien i Oslo åpnet om den alvorlige sykdommen til Mette‑Marit, dronning Sonjas hjerteplager og prinsesse Astrids innleggelser, og hvordan kongehuset tilpasser sitt offentlige arbeid til disse utfordringene.

Read more »

Kronprins Haakon uttrykker bekymring for kronprinsessenes helse og Epstein-forbrytelseneKronprins Haakon uttrykker bekymring for kronprinsessenes helse, og kronprinsessen er alvorlig syk med lungefibrose. Dronningen har også hatt hjerteflimmer og er sykemeldt. Kronprins Haakon har også hørt om Epstein-forbrytelsene og har snakket med sin kone om dette.

Read more »

Kronprins Haakon deler ut Abelprisen og omtaler kronprinsesse Mette-Marits helseUnder utdelingen av matematikkprisen Abelprisen i Oslo svarte kronprins Haakon på spørsmål om kronprinsesse Mette-Marits kroniske lungesykdom lungefibrose, hennes bruk av oksygen og hun er blitt dårligere. Han uttalte også seg om hennes tidligere kontakt med Jeffrey Epstein, og sa han snakket med hende om det, men at det ikke var noe som politiet ble varslet om. Kronprinsen sa han kanskje fikk med seg prins Andrews rolle i Epstein-saken, men ikke grundig.

Read more »