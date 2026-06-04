Kronprins Haakon uttrykker bekymring - Mette‑Marit nær lungetransplantasjon, datter Ingrid Alexandra vender hjem fra Australia

Kronprinsesse Mette‑Marit lider av alvorlig lungefibrose og vurderes for lungetransplantasjon. Kronprins Haakon og prinsesse Ingrid Alexandra har avbrutt sine reiser for å støtte henne, mens organmangelen og strenge ventekriterier gjør prosessen ekstra krevende.

Kronprins Haakon har i løpet av den siste uken uttrykt åpenbare bekymringer for helsen til kronprinsesse Mette-Marit , som nå sliter med en kraftig forverret lungefibrose.

Siden mars har kronprinsessen blitt sett med nesegrimer og en bærbar oksygeninnretning, og i dag er det blitt bekreftet at hun snart vil bli vurdert for lungetransplantasjon. Til tross for at operasjonen er et livredderende tiltak, er mulighetene svært begrenset fordi bare et fåtall lunger er tilgjengelige for transplantasjon i Norge, og hvert eneste organ må matche nøyaktig med mottakerens blodtype, vevstype og kroppsstørrelse. Organisasjonen Stiftelsen Organdonasjon presiserer at oksygenbehandlingen Mette-Marit får, er en medisinsk nødvendighet og ingen PR‑stunt.

Ifølge informasjonsansvarlig Aleksander Sekowski er den kritiske tiden fra uttak av donorlunger til transplantasjon kun omtrent seks timer, og det kreves et svært spesialisert team av kirurger som opererer ved Riksen, landets ledende transplantasjonssenter. Når en pasient er på venteliste, må de være tilgjengelige døgnet rundt og kan ikke reise fritt, noe som har tvunget både kronprins Haakon og prinsesse Ingrid Alexandra til å avbryte sine respektive reiser.

Kronprins Haakon har tidlig forlatt en offisiell turné i Tokyo for å vende hjem til kona, mens hans eldste datter, prinsesse Ingrid Alexandra, har hoppet av sine studier i Australia for å støtte moren i den vanskelige perioden. Selv om det foreligger et åtte‑personers register over mennesker som venter på lungetransplantasjon, er det ikke bekreftet om Mette-Marit allerede er på listen.

Sekowski forklarer at mange vente­kandidater er for syke til å gjennomgå en så krevende operasjon, og at de som får nye lunger, må leve med livslange immundempende medisiner og risiko for avstøting. På tross av de medisinske utfordringene understreker han at en vellykket lungetransplantasjon kan gi mottakeren minst fem ekstra leveår, forutsatt at komplikasjoner unngås.

Den offentlige debatten har også tatt av for seg prinsesse Ingrid Alexandras studier i utlandet; noen politikere mener hun bør fullføre utdannelsen, men familien har valgt familien som førsteprioritet i lys av morens helsesituasjon. Samtidig viser situasjonen hvor knappe organer er i Norge hvor kun noen få lunger er tilgjengelige per år, og hvor helsesystemet må balanseres mellom kritiske tilfeller og muligheten for livreddende inngrep.

Denne utviklingen kaster lys over de etiske dilemmaene og logistiske hindringene som omgir organtransplantasjon i Norge, og den minner om hvor viktig det er å øke bevisstheten rundt organdonasjon i befolkningen





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Kronprins Haakon Mette-Marit Lungetransplantasjon Ingrid Alexandra Organmangel

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