Kronprins og Prins deltok i sjøsetting av vikingskip

Kronprins Haakon og Prins Sverre Magnus besøkte Sagastad og deltok aktivt i sjøsettingen av en rekonstruksjon av Myklebustskipet, et av de største vikingskipene funnet i Norge. Besøket understreket viktigheten av å bevare og formidle norsk kulturarv.

Kronprins Haakon og Prins Sverre Magnus besøkte kunnskapssenteret Sagastad i Vestland fylke lørdag, og fordypet seg i vikingtidens rike historie. Fokuset lå spesielt på de spektakulære funnene som er gjort ved Myklebusthaugen, et område kjent for å ha avdekket spor etter et av de største vikingskipene som noen gang er funnet i Norge.

Besøket var ikke bare en historisk reise, men også en aktiv deltakelse i sjøsettingen av en rekonstruksjon av Myklebustskipet. Kronprinsen og prinsen rodde aktivt som en del av rolaget, og viste en engasjement for både historien og den fysiske utfordringen. Etter å ha kommet i land, uttrykte Kronprinsen sin begeistring for opplevelsen, og innrømmet samtidig at han har rom for forbedring når det gjelder roteknikk.

Han antydet også at dette ikke nødvendigvis vil bli den siste gangen han deltar i en slik aktivitet. Myklebustskipet, oppdaget allerede i 1874, representerer et betydelig kapittel i norsk sjøfartshistorie. Funnet av skipet ga uvurderlig innsikt i vikingenes skipsbyggingsteknikker og deres evne til å navigere på de åpne hav. Rekonstruksjonen, ferdigstilt i 2019, er et imponerende vitnesbyrd om håndverket og kunnskapen som vikingene besatt.

Sjøsettingen av rekonstruksjonen er en viktig begivenhet for Sagastad og hele lokalsamfunnet, og kronprinsens og prinsens deltakelse understreker betydningen av å bevare og formidle denne kulturarven. Utenfor Magnifikk ble det også presentert en oppvisning av elever fra vikinglivlinja ved Fjordane Folkehøgskule, som ytterligere beriket opplevelsen og ga et levende bilde av vikingtiden. Oppvisningen viste frem tradisjonelle ferdigheter og kunnskaper, og bidro til å skape en autentisk atmosfære rundt arrangementet.

Synnøve Aabrekk, daglig leder ved Sagastad, uttrykte sin glede over det kongelige besøket. Hun fremhevet at muligheten til å presentere Myklebustskipet og historien om Myklebusthaugen for kronprinsen og prinsen er av stor betydning for senteret og alle som er involvert i arbeidet med å bevare og formidle vikingarven. Aabrekk understreket at besøket vil fungere som en inspirasjon i det videre arbeidet med å sikre at denne viktige delen av norsk historie blir tilgjengelig for fremtidige generasjoner.

Prins Sverre Magnus har i økende grad blitt involvert i offisielle oppdrag sammen med kongefamilien, noe som viser hans voksende rolle som representant for det norske kongehuset. Tidligere i april deltok han sammen med kronprins Haakon på et besøk hos Startuplab i Oslo, et senter for teknologiselskaper, og han var også til stede ved en mottakelse for å hedre de norske Paralympics-utøverne, sammen med sin søster, prinsesse Ingrid Alexandra.

Denne økte deltakelsen i offentlige oppdrag signaliserer en gradvis overgang for prinsen, og forbereder ham på en fremtidig rolle som en aktiv bidragsyter til det norske samfunnet





