Kronprinsesse Ingrid Alexandra forberedes på mulig lungetransplantasjon etter forverring av lungefibrose

Prinsesse Ingrid Alexandra er innlagt på Rikshospitalet med forverret lungefibrose. Eksperter forklarer de krevende prosedyrene, ventelisteutviklingen og den potensielle transplantasjonen som kan bli livsnødvendig.

Prinsesse Ingrid Alexandra har tilbrakt de siste dagene på Rikshospitalet i Oslo etter en akutt forverring av den kroniske lungesykdommen lungefibrose, som hun har levd med siden barndommen.

Sammen med kronprins Haakon ble hun frisket ut fra sykehuset tidlig fredag ettermiddag etter en mer enn to og en halv time lang undersøkelse og behandling. De to forlot institusjonen i en bil, mens faren, kronprins Haakon, bar en liten sekk med medisinsk utstyr. På veien tilbake til slottet var stemningen mer rolig enn den som hersket på sykehuset, selv om den underliggende bekymringen om en potensiell lungetransplantasjon fortsatt lå i luften.

Ifølge informasjonssjefen i Stiftelsen organdonasjon, Aleksander Sekowski, er en lungetransplantasjon et ytterst komplekst og tidssensitivt inngrep. Når organet er funnet, må det transporteres til pasienten innen maksimalt seks timer, og hele prosessen involverer opptil hundre helsepersonell fra ulike fagområder. For kronprinsessen vil et slikt inngrep kreve rask transport fra Slottet i Skaugum til Rikshospitalet, samt at kirurgen og transplantasjonsteamet reiser til donorlandet for å hente lungen.

Prosedyren innebærer at både hjerte og lunger midlertidig tas av fra kroppen og kobles til maskiner, noe som øker risikoen for alvorlige komplikasjoner som akutt blodtrykksfall, blødning, infeksjon eller avstøtning av det nye organet. Selv om overlevelsesraten etter fem år ligger på 70-75 prosent, er dette siste behandlingsalternativet for pasienter med svært begrenset levetid, ofte kun ett til to år. Ventelisten for lungetransplantasjon i Norge har de siste årene blitt betydelig kortere.

På Oslo universitetssykehus er det i skrivende stund åtte personer på vent, sammenlignet med fem i desember og 56 for ti år siden. Nedgangen forklares blant annet av medisinske fremskritt innen behandling av cystisk fibrose og en reduksjon i antall KOLS-pasienter. Likevel er kriteriene for å komme på venteliste strenge: pasienten må ha en prognose på minst fem år, være medisinsk egnet og ha kort tid igjen å leve dersom de ikke får en ny lunge.

Lungefibrose, som er kronprinsessens diagnose, gjør lungene stive og reduserer oksygenopptaket, og gjør at hun nå puster med korte, hyppige åndedrag - et tydelig tegn på at sykdommen har forverret seg. På nåværende tidspunkt er det ikke bekreftet om hun er blitt satt på venteliste, men dersom hun blir det, vil jakten på en perfekt match - basert på genetikk, organstørrelse og blodtype - starte umiddelbart.

Alle disse faktorene understreker alvoret i situasjonen og den enorme logistiske og medisinske innsatsen som kreves for å redde liv gjennom lungetransplantasjon





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